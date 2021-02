Vacances en Alsace : ils ont fait le choix du camping en plein hiver !

Peu importe la météo... pour eux, c'est du plaisir !

7°c relevés ce mardi au petit matin à Sainte-Marie-aux-Mines.

Qu'elles que soient la météo ou les températures, le camping "Les Reflets du Val d'Argent" est ouvert tout au long de l'année.

Roland QUINCIEUX accueille Romain AMBRO de France Bleu Alsace au sein de son camping Copier

Roland QUINCIEUX, propriétaire des lieux depuis maintenant 30 ans, est là pour accueillir les vacanciers et les conseiller dans les activités à réaliser aux alentours.

Au sein du camping, certains habitués ont leur emplacement réservé tout au long de l'année - Romain Ambro

Des vacances en pleine nature au cœur de l'Alsace...

Situé au cœur des Vosges et au centre de l'Alsace, ce camping à l'ambiance familiale est équipé d'une piscine, d'un restaurant, d'une salle télé, de lieux de loisirs et jeux pour les enfants...

De quoi allier confort et qualité dans un site privilégié !

Que fait-on en plein hiver dans un camping ? Copier

Profitant des plus grandes forêts d'Alsace, de l'une des eaux les plus pures de France et de l'air le plus pur d'Alsace, le camping est le point de départ de longues balades pour des randonnées à ski, à cheval, à vélo ou à pied.

Entièrement réalisée en bois, la réception accueille les vacanciers dès leur arrivée - Romain Ambro

Des vacanciers venus de toute la France... et même d'Alsace !

Originaires de Normandie, du Nord, de la région parisienne, ils sont devenus des habitués et font le choix de passer leurs vacances d'hiver chaque année dans ce camping familial du Haut-Rhin.

Toc toc toc ! Romain AMBRO part réveiller des vacanciers dans leur caravane Copier

Certains alsaciens - notamment de la région de Mulhouse - ont eux-aussi décidé de faire étape dans cet écrin de verdure !

Un moyen de couper de l'actualité anxiogène et de venir prendre un grand bol d'air pur...

A travers son paysage naturel, beaucoup de vacanciers font le choix du camping de Sainte-Marie-aux-Mines - Romain Ambro

En plein mois de février, une dizaine de terrains sont occupés sur les 150 disponibles au sein du camping.

Romain AMBRO réveille des parisiens venus passer leurs vacances en Alsace Copier

En tente, en mobile-home, en caravane ou dans des bungalows, il y en a pour tous les goûts !

Bungalow, mobile-home, caravane ou tente... le camping des Reflets du Val d'Argent permet des séjours de plus ou moins longue durée - Romain Ambro

L'Adresse :

Camping "Les Reflets du Val d'Argent"

20 rue d'Untergrombach

68 160 Sainte-Marie-aux-Mines

tel : 06.07.44.75.69

www.les-reflets.com