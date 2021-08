Vallée de Chaudefour : le parking payant pose quelques problèmes

Si vous comptez visiter la Vallée de Chaudefour, il faudra désormais sortir vos pièces de monnaie ! Le parking a récemment été agrandi, et pour l'entretenir, la mairie de Chambon-sur-Lac a installé un horodateur. Mais l'initiative n'est pas au goût de tous.

L'horodateur de la discorde. © Radio France - Lou Momège

"On nous avait bien dit que les Auvergnats étaient radins !", plaisante Solène. Avec son mari Stéphane, et leurs trois enfants, ce sont leurs premières vacances dans le Puy-de-Dôme. Ils ont été un peu surpris de devoir payer le parking sur un site naturel. "La somme est modique, mais c'est encore un paiement supplémentaire", explique la mère.

Une demie heure de queue certains matins

Et encore, la petite famille a échappé à la cohue matinale. Élisa est responsable du restaurant Le buron de Chaudefour, situé juste en face du parking. Tous les matins, elle constate le même problème : "Il y a du monde, certains font la queue une demie heure. Les gens râlent surtout parce que _c'est mal organisé_."

Marie-Hélène et Jean-René, un couple de retraités venus découvrir la région, ont vite passé leur chemin quand ils ont aperçu la file d'attente devant l'horodateur. "On est allés se garer plus loin, sur un bas côté", raconte Marie-Hélène, regrettant de voir un parking payant dans un lieu censé être "accessible à tous".

Des voitures encombrantes

A droite, les voitures stationnent gratuitement sur la route, rendant la chaussée plus étroite. © Radio France - Lou Momège

Comme le couple de retraités, de nombreux visiteurs optent pour l'option gratuite : se garer sur le bord de la route. Plus d'un kilomètre de voiture stationnent le long du chemin qui mène aux portes de Chaudefour. Kilian, qui tient une buvette juste à l'entrée de la vallée, remarque :

Les agriculteurs n'arrivent pas à passer parfois, car des voitures sont garées à droite et à gauche. Ils ont déjà dû appeler la police."

Un problème qui existait déjà auparavant, mais qui a pris de l'ampleur cette année selon le jeune homme. Pour palier à cela, ainsi qu'à l'attente à l'horodateur, un système de paiement via son smartphone devrait bientôt être mis en place.