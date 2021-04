Vaudeurs et Cerisiers en Pays d’Othe.

A Vaudeurs

L'éolienne Bollée

Vaudeurs est une commune de l’Yonne située à une 20aine de kilomètres au sud-est de Sens dans le Pays d’Othe. Elle abrite une éolienne Bollée construite en 1923 et qui servait autrefois au pompage de l’eau.

L'éolienne Bollée de Vaudeurs © Radio France - Karine Decalf

L'éolienne Bollée de Vaudeurs © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte Vaudeurs et son éolienne Bollée Copier

Didier Guye, boulanger pâtissier

Didier Guye est le boulanger pâtissier de Vaudeurs. Pain au levain, pâtisserie pur beurre, chocolats maison, glaces maison, tous ses produits sont entièrement fabriqués artisanalement.

Spécialités sont la baguette feuilletée, la brioche au levain, et le quatuor.

Didier Guye et l'équipe de France Bleu Auxerre à Vaudeurs © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Didier Guye, le boulanger pâtissier de Vaudeurs. Copier

A Cerisiers

Histoire de la commune.

Vue de la commune de Cerisiers de la Croix de Saint Vincent. © Radio France - Karine Decalf

Cerisiers est une commune de l’Yonne qui se trouve aux portes du Pays d’Othe .

A l’origine de la création de ce bourg, au 12ième siècle, une Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem.

Aujourd’hui la commune est composée d’un cœur de village et de 18 hameaux.

La Croix de Saint Vincent à Cerisiers © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte Cerisiers . Copier

Pierre Pouyade.

Le Général de brigade aérienne Pierre Pouyade est né le 25 juin 1911 à Cerisiers dans l'Yonne et mort le 5 septembre 1979 à Bandol dans le Var.

Pierre Pouyade, l'enfant de Cerisiers -

C’est un aviateur (As aux huit victoires), résistant et homme politique français. Commandant du Groupe de chasse « Normandie –Niémen », des Forces françaises libres, crée en 1942. Il s'agit de la seule force occidentale à s’être battue aux côtés de l’Armée rouge sur le sol soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

Evocation de la la mémoire de Pierre Pouyade. Copier

La parqueterie de Bourgogne

La Parqueterie de Bourgogne à Cerisiers. © Radio France - Karine Decalf

Fabricant français de parquets massifs et contrecollés, La Parqueterie de Bourgogne est installée au coeur de la forêt d'Othe, un vaste massif forestier riche en chênes.

La Parqueterie de Bourgogne © Radio France - Karine Decalf

Depuis plus de 80 ans, la Parqueterie de Bourgogne, développe un savoir-faire alliant tradition et innovation et expédie sa production partout en France mais aussi en Europe, aux Etats Unies, en Australie et en Asie.

Une entreprise artisanale qui vous propose toute une gamme de parquets personnalisables : Parquets massifs, contrecollés, parquets à clouer ou à coller, parquets prestiges …

La Parqueterie de Bourgogne . La chaîne des finitions. © Radio France - Karine Decalf

Des finitions personnalisées pour des parquets haut de gamme : poncé, brossé, vieilli, huilé, verni, teinté, cérusé , Vieux de Bourgogne …

La Parqueterie de Bourgogne . © Radio France - Karine Decalf

Découverte de la Parqueterie de Bourgogne en compagnie de Frédérique Lorne. Copier

L’église Saint Jean- Baptiste de Cerisiers

L’église était autrefois, au 12ième siècle, la chapelle de la Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem.

L'église de Cerisiers © Radio France - Karine Decalf

Les cachots de Cerisiers. © Radio France - Karine Decalf

L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelé aussi ordre des Hospitaliers, est un ordre religieux catholique hospitalier et militaire qui a existé de l'époque des croisades jusqu'au début du xixe siècle.

Hospitalier Saint Jean de Jérusalem -

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Cerisiers Copier

David Couplet, boucher charcutier.

David Couplet est installé comme boucher charcutier rue du Général de Gaulle à Cerisiers.

Boucherie charcuterie David Couplet à Cerisiers © Radio France - Karine Decalf

David Couplet et Gauthier Pajona. © Radio France - Karine Decalf