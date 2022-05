Vélo route ce dimanche en rando entre St-Gaudens et Peyragudes

Comme ce sera le cas cet été pour la 17ème étape du Tour de France cycliste, une randonnée est programmée ce dimanche 29 mai entre le Comminges et les Pyrénées. Départ de St-Gaudens à 8h45 pour 130 kilomètres et 4 cols mythiques à franchir.

Gilles Espouy est ambassadeur du circuit de course amateurs Haute Route, plus grand circuit au monde de course à étapes de prestige pour cyclistes amateurs, qui a chaque année une course dans les Pyrénées. Cette année la course aura lieu du 5 au 9 juillet et passera par les mêmes cols que l’étape Saint-Gaudens-Peyragudes. Il est l'invité de Circuit Bleu, Côté Experts.

L'Interview Copier

Plus de 300 pré-inscrits, et sûrement 500 participants attendus ce dimanche. C'est exactement le même tracé que les pros, départ de Saint-Gaudens (à 8h45) et direction Peyragudes avec arrivée à l'Altiport. La randonnée est gratuite.