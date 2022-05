Venez assister à la 20e édition de la Mai'zonnaise, ce dimanche 15 mai à Muizon !

Hop hop hop, les plus belles baskets, le short, le tee-shirt et c'est parti pour la Mai'zonnaise, la course organisée par les Foulées Muizonnaises ! Sportifs comme spectateurs devraient être ravis de se retrouver autour d'une course conviviale et passionnante en plein nature, dimanche 15 mai !

Ce week-end, c'est à Muizon que va se dérouler l'évènement sportif qu'il ne faudra pas manquer ! Après deux années d'absence pour cause de pandémie, il est plus que temps que la 20e édition de la Mai'zonnaise ait lieu !

La Mai'zonnaise, c'est un avant tout un évènement sportif pour tous, et qui comprend de la course à pied, de la randonnée et du trail, pour des distances là encore pour tous les profils ! Vous pourrez voir des coureurs sur 12, 19 et même 35 km ! Spectacle et frissons garantis, ce dimanche 15 mai ! Les parcours sont variés et les bénévoles travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs jours pour que les courses se déroulent dans des conditions idéales, sans pollution, sans déchets. Juste, pour les sportifs d'un jour, le plaisir de courir et d'observer les paysages. La Mai'zonnaise aura lieu à Muizon, petite bourgade sise à quelques kilomètres à l'ouest de Reims, en direction de Fismes.

Outre les courses, il y a la possibilité de participer à une randonnée de type marche nordique, au tarif de 4 euros (sur place).

La Mai'zonnaine fait partie du Challenge Trail Champ'Ardenne regroupant 7 épreuves, à raison d'une épreuve mensuelle, dans la Marne et les Ardennes.

2 coureuses lors d'une précédente édition de la Mai'zonnaise, dont la 20e édition aura lieu ce dimanche 15 mai - © bandefm - les Foulées Muizonnaises

Les photos des précédentes éditions sont à retrouver sur le site de bandfm, le photographe des Foulées Muizonnaises.

Pour en savoir davantage sur la Mai'zonnaise, vous pouvez vous rendre sur le site officiel des Foulées Muizonnaises et leur page Facebook, mais également vous rendre à Muizon le jour de la Mai'zonnaise pour rencontrer des bénévoles et en discuter avec eux.

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évènement.