Vergigny, des oiseaux et du chanvre !

L’église Saint Gervais et Saint Protais

L’église de Vergigny est d’architecture romane. Son chœur qui date du 12ième siècle est rare et il est en coque de bateau renversée.

Eglise de Vergigny © Radio France - Karine Decalf

Son apparence actuelle est le résultat de constructions et de modifications effectuées à différentes époques.

La réserve ornithologique de Bas Rebourseaux Vergigny

La réserve ornithologique de Bas Rebourseaux Vergigny est un lieu unique en Bourgogne où on a pu repérer plus de 170 espèces d’oiseaux.

Observatoire de la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux © Radio France - Karine Decalf

Certains y séjournent toute l’année, on les appelle les « sédentaires », comme le Héron cendré ou le Martin-pêcheur. Les autres sont des migrateurs.

Deux observatoires attendent les visiteurs ainsi qu’un parcours découverte d’un kilomètre de long.

Le B4

Le B4 à Vergigny est un restaurant traditionnel qui vous propose également un service traiteur.

Restaurant le B4 à Vergigny © Radio France - Karine Decalf

Du lundi midi au vendredi midi vous pouvez y déguster une formule à 13,50 euros avec buffet d’entrée, plat du jour et buffet de dessert.

A la carte vous trouverez burgers, grillades et salades.

La culture du chanvre

Le chanvre est une culture cultivée en Europe depuis l'arrivée des Celtes et a été pendant longtemps la richesse de la commune de Vergigny.

La culture du chanvre autrefois -

Il a joué un rôle prédominant dans l’économie locale.

Le GAEC du Val d’Auré à Bouilly

Le GAEC du Val d’Auré fait partie du réseau « Bienvenue à la Ferme ». C’est une ferme d’élevage laitier avec production et vente de Soumaintrain, de Saint Florentin, et de fromage blanc.

Christine Fernandez, GAEC du Val d'Auré © Radio France - Karine Decalf

Christine et Christophe Fernandez vous accueille tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00 sauf les dimanches et les jours fériés.

Vous pouvez également venir visiter la ferme et assister à la traite à 17h30