Vermenton : il fait bon vivre le long de la Cure

« La guinguette du flottage », rue de l’Arret Volant à Vermenton avec Jean Luc Verfaillie, l’heureux propriétaire de ce cadre idyllique au bord de la Cure. Une adresse à retenir pour les beaux jours.

L’église Notre Dame de Vermenton est un monument majeur de la période médiévale en Bourgogne. Construite du 12ième au 14ième siècle, elle est de style roman et gothique. Son tympan ressemble beaucoup à celui de Vézelay.

La boucherie charcuterie Alexis Mendès , 4 place Jean Jaurès à Vermenton. Alexis Mendès est un professionnel de renom ; un artisan boucher-charcutier qui travaille dans les règles de l’art… Après les fêtes, il nous propose un plat de saison …. Le pot au feu ….

« L’arbre à fleur », 5bis rue du Général Leclerc à Vermenton. Pascale Mollaret Chatenet est artisan fleuriste est vous accueille dans une magnifique boutique à son image. Elle propose des bouquets et des compositions personnalisés pour tous les évènements de la vie. Un vrai coup de cœur !

L’Abbaye de Reigny est une ancienne abbaye cistercienne située au bord de la Cure. Une histoire qui commence au 12ième siècle et qui se poursuit aujourd’hui grâce à Béatrice et Louis Marie Mauvais les actuels propriétaires. Une abbaye qui possède un réfectoire cistercien exceptionnel du 14ième siècle et qui accueille dans un cadre exceptionnel de nombreux événements publics et privés.

