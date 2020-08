Vers la cascade de l'Oursière, en Belledonne

C'est une randonnée très familiale que nous vous proposons ici sur les communes de Saint Martin d'Uriage et Revel. Une randonnée fraîcheur, puisque orientée au nord et en pleine forêt. Cet itinéraire, relativement court, nous mène à une puissante cascade.

En partant du parking de la Gaffe, un peu après les Séglières, sur la route de Chamrousse, on commence par suivre un chemin forestier en légère descente avant de franchir un premier cours d'eau et monter en suivant la piste... Le sentier devient plus étroit en s'élevant et présente quelques lacets pour le franchissement de certaines parties un peu plus raides.

A plusieurs reprises, on coupe des goulets de ravinement et des petits torrents qui offrent de superbes points de vue sur la vallée du Grésivaudan et la Chartreuse, avant d'arriver à la cascade de l'Oursière, au débit et à la hauteur qui impressionnent...

Si on le désire, on peut poursuivre le sentier en lacets pour rejoindre, un un quart d'heure, le plateau de l'Oursière d'où se jette la cascade.

Cascade de l'Oursière (partie 1) Copier

Cascade de l'Oursière (partie 2) Copier

Cascade de l'Oursière (partie 3) Copier

Cascade de l'Oursière (partie 4) Copier

Cascade de l'Oursière (partie 5) Copier

En pratique:

- Dénivelée: 400 m - comptez 1h30 jusqu'à la cascade, 1h45 pour atteindre le plateau de l'Oursière

- Pas de difficultés particulières hormis le franchissement de quelques goulets de ravinement

- Carte IGN TOP 25 n°3335 OT Grenoble / Chamrousse / Belledonne