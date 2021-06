Villeneuve l’Archevêque, une ville neuve du Moyen Age

Localisé au nord- est de l’Yonne, la commune de Villeneuve l'Archevêque possède un patrimoine architectural qui vaut le détour. Située au cœur de la vallée de la Vanne elle se trouve au bord de la forêt d’Othe entre les villes de Sens et Troyes, une situation géographique qui a fait son histoire.

Eglise Notre Dame de Villeneuve l’Archevêque

Cette église date du 12ième siècle mais fut en grande partie remaniée en 13ième et au 16ième siècle.

En 1239, c'est sur ce lieu que Saint-Louis a reçu la Couronne d'épines du Christ, après l'avoir rachetée aux Vénitiens.

Une mise au Tombeau provenant de l'abbaye de Vauluisant datant de 1582 est attribuée au Maître de Chaource.

Pâtisserie Chocolaterie Sylvain et Louise Brissonnet

Lui est français, elle est anglaise …. Et ils sont tous les deux pâtissiers. Installés depuis plus de 20 ans à Villeneuve l’Archevêque .

A déguster de beaux et bons produits comme « Le Villeneuvien » ou encore leurs chocolats et leurs glaces maison.

Une ville au plan en damier

La ville actuelle fut construite au Moyen Age sur un plan en damier et protégée par une enceinte qui va perdurer jusqu'au 19ième siècle.

Toutes les rues droites et larges étaient alignées parallèlement et dirigées suivant la pente du terrain pour permettre l’écoulement des eaux pluviales et ménagères.

Deux voies transversales ainsi que quelques ruelles relient les rues parallèles.

Emmanuelle Rat

Coup de Cœur !

Emmanuelle Rat est une artiste plasticienne. Peintre, créatrice de bijoux, aujourd’hui elle propose des fleurs en papier plus vraies que nature.

Ces œuvres ainsi que celles de son époux, Serge Rat (peintures et créations picturales) sont à voir à la Galerie « Juste un instant » 37 rue Gabriel Cortel à Joigny.

Boucherie Charcuterie Girault

Une entreprise familiale qui fête cette année ses 40 ans d’existence.

Boucher, charcutier, traiteur Patrice Girault a quitté le centre ville pour s’installer avenue de la gare afin d’offrir un meilleur accueil à sa clientèle.

Un artisan qui propose des produits maison et de qualité (Nous avons goûté… c’était excellent !)

Les moulins banaux et la Vanne

La plus ancienne mention de moulin à Villeneuve l’Archevêque remonte au 12ième siècle.

La vallée de la Vanne est une voie de communication importante pour la région car elle permet la liaison entre les villes de Sens et Troyes.

Et depuis 1967 la ville de Paris est alimentée en eau par la Vanne grâce à l’aqueduc de la Vanne qui court jusqu’à la capitale traversant l’Yonne et la forêt de Fontainebleau.

Déclaration d’amour : de drôles de traditions dans l’Yonne

Comment déclarait on son amour autrefois dans l’Yonne …. Voici de surprenantes traditions que nous raconte Béatrice Kerfa !

