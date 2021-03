Villeneuve la Guyard … Jet ski et Claude Debusssy.

Villeneuve La Guyard est une commune du nord de l’Yonne, à 25 km de Sens et limitrophe de la Seine et Marne. Elle possède de nombreux espaces verts et de nombreux étangs. Elle est également connue pour avoir accueilli 3 ans durant le compositeur Claude Debussy.

L’église Saint Germain de Villeneuve la Guyard

La construction de l’église a débuté au 12 ième siècle pour s’achever au 16 ième.

L'église Saint Germain de Villeneuve la Guyard © Radio France - Karine Decalf

Dédiée à Saint Germain, l’évêque d’Auxerre, l’église se compose d’une large nef et d’un large chœur

Simple bourg à l’origine, Villeneuve-la-Guyard ne bénéficia véritablement d’un statut de ville qu’en 1546.

le choeur de l'église de Villeneuve la Guayrd © Radio France - Karine Decalf

Beaucoup d’habitants au Moyen Age se firent inhumer à l’intérieur de l’édifice comme le montre l’épitaphe peinte l’une des piles de la nef, devant laquelle reposait le cœur de Jean Michel, marchand du lieu, décédé le 30 août 1595.

Epitaphe de la tombe de Jean Michel © Radio France - Karine Decalf

Gilles Monpoix, volailler à Villeneuve la Guyard

Gilles Montpoix est volailler à Villeneuve La Guyard.

Une entreprise familiale qui dès 1951, pratique l’abattage des volailles et qui aujourd’hui, fabrique près de 130 tonnes par an de charcuterie et saucisserie à base de volailles, des produits élaborés et des produits spéciaux sur commande.

Il ne travaille que des produits frais et des légumes de saison.

Gilles Monpoix et Gauthier Pajona © Radio France - Karine Decalf

Ses clients des grossistes et le Marché de Rungis …. Mais aussi les particuliers avec la boutique de Villeneuve La Guyard.

Vous y trouverez des volailles entières et des découpes provenant des meilleurs élevages du Gâtinais et du Loir-et-Cher ainsi qu’un service traiteur.

La Maison Claude Debussy

La maison Claude Debussy est située dans le hameau de Bichain sur la commune de Villeneuve La Guyard.

La maison Claude Debussy à Villeneuve la Guyard © Radio France - Karine Decalf

C’est au cours de l'été 1901 que le compositeur vient s’installer dans l'Yonne pour un séjour d'un mois avec sa femme Lilli.

Claude Debussy -

Le couple est accueilli par les parents de Lilli, dans le petit hameau de Bichain, sur la commune de Villeneuve la Guyard située à la frontière de la Bourgogne et de l'Ile-de-France, alors la pleine campagne.

C'est un lieu idéal autant pour le repos de la jeune femme, souvent souffrante, que pour le travail du compositeur.

Claude Debussy et Lilli Boulanger -

Il y reviendra 3 ans durant et y composa certaines de ses œuvres majeures comme « Les estampes » ou encore « La mer »

Aujourd’hui l’Association « Les amis de Claude Debussy à Bichain » ont pour but de restaurer cette petite maison pour en faire un musée.

L’escale 87

Située le long de la D606 à Villeblevin, commune voisine de Villeneuve La Guyard, l’Escale 87 est un adresse qui vous propose une cuisine gastronomique du terroir réalisée avec des produits frais.

Gauthier Pajona, Béatrice Kerfa et Gilles Denis, le chef de "L'escale 87" © Radio France - Karine Decalf

Gilles Denis, le chef, et son épouse Dany ont été récompensés cette année par le guide Michelin pour leur cuisine et leur accueil.

A découvrir : une magnifique terrasse sur l’arrière du restaurant.

So Fun Village

"So fun village" est la 1ière base nautique multi-loisirs d'Ile-de-France située à seulement à 80 km de Paris."

So Fun village à Villeneuve la Guyard © Radio France - Karine Decalf

Un cadre exceptionnel de 40 hectares pour des sensations extrêmes comme le Ski, le Stand Up Paddle, le Canoë, le Ski bus, le Flyboard et le Blob Jump, mais aussi, des expériences de pilotage de quad, de Paintball, de Babyfoot géant, de Balltrap laser, de Tir à l’arc ou encore de VTT.

Michel Lehaziff, le propriétaire de So Fun Village © Radio France - Karine Decalf

Des activités pour tous les goûts et tous les âges proposées en forfaits journée ou demi-journée.

Vous y trouverez également des chalets à louer pour 4 à 5 personnes .