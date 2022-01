Villeneuve sur Yonne, une citée de charme et de caractère

Villeneuve sur Yonne est une ville « neuve » fondée par Louis VII au 13ième siècle sur un plan quadrillé. Sur les bords de l’Yonne, elle a inspiré de nombreux peintres et écrivains au cours des siècles et continue aujourd’hui d’attirer de nombreux artistes.

Le musée galerie Carnot

le Musée-Galerie Carnot consacre un parcours à l’évocation de tous artistes qui, depuis le XIXe siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne et en particulier le groupe des Nabis qui de 1897 à 1899 résidé au Relais, cette villégiature louée par Thadée et Misia Natanson, animateurs de La Revue blanche (Vuillard, Bonnard, Vallotton, Toulouse-Lautrec…).

Le musée galerie Carnot © Radio France - Karine Decalf

La galerie de l’étage qui domine les fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur Émile Peynot (1850-1932), natif de Villeneuve, grand prix de Rome 1880, ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui depuis le début du XXe siècle ont mis en valeur les paysages du Villeneuvien et du nord de l’Yonne : Francis Picabia, Charles-Théodore Balké, Louise-Renée Lacroix, Berthold Mahn, Gaëtan de Rosnay, Michel de Gallard, Claude Autenheimer…

Découverte du Musée Galerie Carnot avec Maguy Albertini Copier

Les Relais

Datée sous son fronton de 1807, la maison dites "Les relais" fut à l’origine un relais de poste.

Les Relais © Radio France - Karine Decalf

À la toute fin du XIXe siècle, Thadée Natanson, directeur de La Revue blanche, et son épouse Misia, alors "en quête d’une grande maison au bord de l’eau qui ne fût pas trop loin de Paris" (*), eurent un coup de cœur pour cette grande demeure et son par cet en firent de 1897 à 1899, le lieu de villégiature de leurs amis écrivains et artistes, au premier rang desquels les peintres « Nabis » Vuillard, Bonnard, Roussel et Vallotton, ainsi que Toulouse-Lautrec.

Les Nabis aux Relais à Villeneuve sur Yonne -

Toulouse Lautrec, aux Relais à Villeneuve sur Yonne -

Jean-Marie Pinçon de l'association "Les amis du vieux Villeneuve" © Radio France - Karine Decalf

Cette maison fut également de 1975 à 1982, la propriété de l’écrivain Bernard Clavel (prix Goncourt 1968)

Jean- Marie ¨Pinçon nous raconte la vie aux Relais à Villeneuve sur Yonne Copier

Le café restaurant de la halle

Situé rue du commerce à Villeneuve sur Yonne, face aux halles où se tient chaque mardi et vendredi le marché, le café restaurant de la halle, est un lieu chaleureux où l’on peut déguster une cuisine généreuse faite maison.

Café restaurant de la halle © Radio France - Karine Decalf

A découvrir (… si vous ne connaissez pas encore…) !

Ne manquez pas la tête de veau du vendredi midi ….

Julie, Le café restaurant de la Halle © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Julie du café restaurant de la halle Copier

L’église Notre Dame de l’Assomption

L'église Notre-Dame-de-l’Assomption de Villeneuve sur Yonne est digne d'une cathédrale avec sa façade Renaissance.

Eglise Notre dame de l'Assomption © Radio France - Karine Decalf

La première pierre fut posée en 1163 par le pape Alexandre III qui posa la même année la première pierre de Notre-Dame de Paris .

Le clocher, commencé au 13ième siècle et terminé en style gothique flamboyant après 1546, mesure 47 mètres de haut.

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Villeneuve sur Yonne Copier

Le Court Circuit 89

Le Court Circuit 89 situé 42 route de Beaudemont à Villeneuve sur Yonne est un collectif de 4 agriculteurs du Pays d’Othe, tous engagés dans un mode de production biologique, et qui ont crée un magasin pour promouvoir une alimentation saine et équitable.

le Court Circuit © Radio France - Karine Decalf

Vous y trouverez des produits locaux variés et si possible issue d'une agriculture biologique : viande - légumes - œufs - produits laitiers - épicerie - boissons ...

Court Cicuit 89, Emmanuel et Jean © Radio France - Karine Decalf