Villon: un balcon sur le tonnerrois

A quelques kilomètres de la Côte d’Or et de l’Aube, dans le Tonnerrois le petit village de Villon et sa centaine d’habitants nous réservent de belles surprises et de belles rencontres !

Le château de Maulnes

Le château de Maulnes, situé à Cruzy-le-Châtel dans l'Yonne est un château de style Renaissance construit au 16ième siècle par Louise de Clermont duchesse d’Uzès.

Louise de Clermont -

Château de Maulnes -

Ce château ne connait pas d'équivalent en Francei, sinon dans le monde car il présente plusieurs particularités qui le rendent unique : Il fut construit d'une seule traite entre 1566 et 1573 sur un plan pentagonal, il a été très peu occupé et il est bâti autour d'un escalier central et d'un puits alimenté par trois sources.

Ladislas de Monge

Ladislas de Monge est un artiste originaire de Belgique et installé depuis quelques années à Villon. Sculpteur, ébéniste, artisan … difficile de décrire son art, sinon que ce dernier est largement inspiré par la nature.

Ladislas de Monge © Radio France - Karine Decalf

Ex designer en mobilier contemporain et spécialiste du travail du bois, il réalise des œuvres uniquement avec des matériaux naturels

L'équipe de France Bleu Auxerre chez Stanislas de Monge © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui, entre autre activité , il travaille avec l’ « Association Ici et Là » autour du canal de Bourgogne pour crée un parcours découverte sonore de Tonnerre à Tanlay, suivez ce lien pour en connaitre le programme complet : https://ici-la-canaldebourgogne.fr/#icietla

Oeuvre de Ladislas de Monge © Radio France - Karine Decalf

La Café Associatif Culturel de Villon

Crée en 2020, ce Café Associatif « Villon Culture » est un véritable lieu de partage et de culture.

Café associatif Villon culture © Radio France - Karine Decalf

Vous pouvez venir y prendre un verre et profiter de sa belle terrasse. Le café vous propose une restauration simple et rapide et vous pouvez également y trouver des produits locaux comme des boissons et de l’alimentation.

Café associatif Villon Culture © Radio France - Karine Decalf

Villon Culture c’est également de nombreuses manifestations organisées toute au long de l’année (soirées musicales, littéraires, théâtrales … )

François Villon

François Villon est un poète français du 15ième siècle qui, enfant, fut adopté par le clerc Guillaume de Villon originaire de la commune de Villon.

Poète dit « maudit » il est probablement l’auteur le plus connu de la fin du Moyen Age en France.

François Villon -

Écolier de l’Université, maître de la faculté des Arts dès 21 ans, il a d’abord mené une vie joyeuse d’étudiant indiscipliné au Quartier Latin. À 24 ans, il tue un prêtre dans une rixe et s’enfuit de Paris. Amnistié, il doit de nouveau s’exiler un an plus tard après le cambriolage du collège de Navarre. Il entame alors une vie d'errance et de misère sur les routes De nouveau arrêté dans une rixe, il est condamné à être pendu. Après appel, le jugement est modifié, et il sera banni pour dix ans de la ville de Paris. Il a 31 ans et on perd alors totalement sa trace.

Le camion à Pizza Villon

Steeve Bacq sillonne les routes avec Le camion à Pizza Villon pour vous proposer des pizzas réalisées avec des produits de terroirs.

Steeve Bacq, Le camion Pizza Villon © Radio France - Karine Decalf

Il travaille avec les producteurs de l’Yonne et vous propose des pizzas 100% locales avec par exemple les fromages de Thomas de Flogny la Chapelle, la boucherie Porte de Chablis, la Champignonnière de Cussangy ou encore la Miellerie Charlot de Villiers le Bois et Laurin Primeurs de Lézinnes ...

Sa tournée : Lundi : Tonnerre (CREASUP) 12h-14h , Villiers-Le-Bois 18h-20h30, Mardi : Etourvy 18h-20h30, Mercredi : Tonnerre (Marché) 10h30-13h30, Channes 18h-20h30, Jeudi : Tonnerre (CREASUP) 12h-14h, Mélisey 18H-20h30, Vendredi : Villon 18h-20h30, Samedi : Lézinnes (L'Unprévu)18h30-21h30 *Le deuxième et le dernier de chaque mo