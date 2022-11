Votez pour le GR® 120 - Littoral des Hauts de France en compétition pour le GR® préféré des Français

Homologué sentier de Grande Randonnée le 25 juin 1987, le GR® 120 rejoint Bray-Dunes (Nord) à Le Tréport (Somme) en longeant toute la côte sur un peu plus de 300 kilomètres. Il parcourt les plus belles réserves naturelles de la Côte d'Opale, le site des 2 Caps (Blanc-Nez et Gris-Nez), les principales villes côtières de la région Hauts-de-France (Dunkerque, Calais, Boulogne) et de multiples villages pittoresques (Le Touquet, Wissant, Audresselles, …).

Votez pour le GR® 120 - Littoral des Hauts de France