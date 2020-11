Votez pour le GR® 30 - Tour des lacs d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme pour le GR® préféré des Français

Pour bon nombre d'amoureux de randonnée, l'Auvergne et son célèbre GR® 30 sonnent comme une évidence pour partir dans une aventure à la quête de souvenirs impérissables. Réalisant un tour de la région en passant par ses innombrables lacs, qu'ils portent des origines glaciaires comme celui de Guéry, volcaniques comme le Pavin ou de retenue comme celui d'Aydat, ce sentier n'oublie pas non plus de partir à la découverte des sommets les plus prestigieux du Puy-de-Dôme comme le Puy de Sancy qui, du haut de ses 1 885 mètres d'altitude, permet l'observation des crêtes du Sancy comme La Bourboule, le Mont Dore, la banne d'Ordanche ou encore la vallée de la Dordogne.

