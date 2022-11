Votez pour le GR® 69 - La Routo en compétition pour le GR® préféré des Français

Homologué sentier de Grande Randonnée le 25 juin 2020 , le GR® 69 - La Routo relie Arles (Bouches-du-Rhône) à Borgo San Dalmazzo (Italie) sur 540 kilomètres. Il invite les randonneurs à se projeter dans les métiers, les produits et le patrimoine liés à la grande transhumance. Cet itinéraire présente de multiples niveaux de difficultés, le rendant réalisable par tous s'il est tronçonné en plusieurs morceaux et non réalisé dans sa totalité. Par exemple, le secteur à proximité du plateau de Valensole ne présente que peu de difficulté et un dénivelé relativement faible. En revanche, lorsque l'on s'aventure davantage à proximité de la frontière franco-italienne, en Ubaye et Haute-Ubaye, de gros dénivelés apparaissent et sauront être un joli terrain de jeu pour les amateurs de moyenne et haute montagne.

