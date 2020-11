Votez pour le GR® 75 - Le tour de Paris à pied en compétition pour le GR® préféré des Français

Si le GR® 75 - Les Portes de Paris réalisant le tour de Paris à pied est un itinéraire résolument olympique dans son identité, cheminant entre les anciens espaces sportifs des Jeux de 1900 et 1924 et certains complexes qui serviront aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il ne l'empêche pas non plus d'être empreint de la vie parisienne. Toute cette diversité le conduit à concourir dans la saison 4 de Mon GR préféré au titre de « GR® préféré des Français » en 2021.

Traversant 9 arrondissements et près de 75 espaces verts, ce sentier offre une découverte unique de la capitale parisienne en apportant une vision historique, culturelle et parfois même champêtre, le tout en étant à moins de cinq kilomètres de la Tour Eiffel !

