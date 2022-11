Votez pour le GR® de Pays Tour de la Suisse Normande en compétition pour le GR® préféré des Français

Homologué sentier de Grande Randonnée le 28 juillet 1982, le GR® de Pays Tour de la Suisse Normande réalise une boucle de 113 kilomètres au départ de Thury-Harcourt (Calvados). Situé au cœur d'une nature digne des plus belles cartes postales, ce sentier permet au randonneur de découvrir les monts et vallées de la Suisse Normande, région naturelle dont le nom fait référence à la découverte des paysages des Alpes et de la Suisse par les premiers « touristes » de la fin du XVIIIè siècle.

