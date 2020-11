Votez pour le GR® de Pays Tour des Baronnies provençales, en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 4 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® de Pays Tour des Baronnies provençales dans la Drôme et votez pour lui.

Avec son massif de moyenne montagne, son climat méditerranéen et la richesse de ses patrimoines naturels et culturels, les Baronnies provençales sont un terrain de jeu idéal pour la pratique d'activités de pleine nature. Tout au long du parcours sur le GR® de Pays Tour des Baronnies provençales, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales telles que thym sauvage, romarin, sauge ou encore ses innombrables champs de lavande accompagnent à merveille ce milieu géologique exceptionnel.

Voter pour le GR® de Pays Tour des Baronnies provençales dans la Drôme

En savoir plus sur le GR® Pays Tour des Baronnies provençales dans la Drôme