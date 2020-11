Votez pour le GR® 509 La Grande Traversée du Jura en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 4 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® 509 - La Grande Traversée du Jura et votez pour lui.

Le sentier GR® 509 - Grande Traversée du Jura (GTJ) relie Mandeure, dans le Doubs, à Culoz, dans l'Ain, sur un itinéraire de 400 kilomètres, passant par les gorges du Doubs, le Haut-Doubs, le Parc naturel régional du Haut-Jura et le Bugey. Trois grandes ambiances paysagères se succèdent tout au long de ce sentier de Grande Randonnée, mais c'est celle du Jura et de ses paysages haut en couleur qui sont ici mis en avant à l'occasion de la saison 4 de Mon GR préféré et qui candidate au titre de « GR® préféré des Français » en 2021.

Trésor de diversité, les montagnes du Jura vous mènent au cœur de territoires fiers de leurs traditions et de leurs patrimoines et qui saura toucher le curieux : lacs, sources, alpages, massifs forestiers…

Voter pour le GR® 509 - La grande traversée du Jura

En savoir plus sur le GR® 509 - La Grande Traversée du Jura