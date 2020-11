Votez pour le GR® La Loire sauvage à pied en Loire-Atlantique en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 4 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® 3 - La Loire sauvage à pied en Loire-Atlantique et votez pour lui.

Premier sentier de Grande Randonnée officiellement balisé en France, le GR ® 3 - La Loire sauvage à pied longe l'ensemble des bords de Loire depuis le Mont Jerbier-de-Jonc jusqu'à son estuaire, à la Baule. C'est cette portion finale, en Loire-Atlantique, qui est mise en avant pour cette quatrième saison de Mon GR préféré et ainsi candidat au titre de « GR® préféré des Français » en 2021.

On y découvre ainsi le Pays Nantais, le Parc naturel régional de Brière, qui s'étend sur les marais de Brière et fête en 2020 son 50ème anniversaire, les marais salants et l'immensité du littoral Atlantique.

