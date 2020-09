World CleanUp Day le 19/09 à Toulouse

Rien qu'à Toulouse-Empalot on a déjà ramassé 6700 kilos de déchets en quelques heures. Cécile Clémente - Champ d'Actions.

N'hésitez pas à contacter Champ d'Actions pour prêter main forte.

Déchets sous le pont de l'A64 © Radio France - Alban Forlot

La fierté et la désolation

Ce dimanche 13 septembre, l'association Champ d'Actions réunit les bonnes volontés pour nettoyer le parc des Quinze sols à Beauzelle (31). Régulièrement en Haute-Garonne, ces passionnés de nature se retrouvent en début d'après-midi pour assurer le nettoyage de nos espaces communs. Face à l'ampleur de la tâche certains expriment une certaine amertume mais une fois le travail accompli, un sentiment de fierté domine. Lors d'un rendez-vous au sud de Toulouse, Alban Forlot a emmené le micro de France Bleu Occitanie pour assister et participer à cette collecte bien particulière à Roques-sur-Garonne (31).

Le plastique ne disparaît jamais

Sous forme de petit quizz Cécile Clémente, secrétaire du collectif Champ d'Actions nous éveille à l'écologie. Saviez-vous qu'on ingère l'équivalent d'une carte bleue chaque semaine ? Saviez-vous qu'on a constaté qu'il pleut du plastique ? Dans le reportage de France Bleu Occitanie, on s'aperçoit qu'un simple mégot de cigarette peut polluer beaucoup d'eau.

A Blagnac, Beauzelle, Roques, Portet, le constat est le même. Les déchets retrouvés sont nombreux et variés. Des chaussures, des portes, des pneus, beaucoup d'emballages et des canettes jonchent le sol. Lors d'expéditions parfois sportives, les bénévoles s'entraident pour trier.

Cécile Clémente, vice-présidente de Champ d'Actions © Radio France - Alban Forlot

Sensibiliser, se rendre utile, et découvrir des lieux

Florence Ducroquetz est la présidente de Champ d'Action, l'association créée il y a 4 ans. Elle n'hésite pas à traverser la Garonne à pied pour rejoindre les îlots, terres de nidification des oiseaux. Avec les remous et les débits, le fleuve charrie bon nombre de déchets. Munis de gants, de gilets fluorescents et de sacs de différentes couleurs, ces citoyens engagés se rencontrent parfois pour la première fois. Même derrière le masque, on distingue un joli clin d’œil à la Garonne. L'idée c'est de rendre à la nature ce qu'elle nous donne et gommer autant que possible les effets néfastes des actions humaines. Dans la bonne humeur et dans un temps donné, l'objectif est clair : ne rien laisser traîner.

Une habitante de Tournefeuille qui adore le Touch. © Radio France - Alban Forlot

19 Septembre 2020 : le World CleanUp Day

Voilà une idée susceptible de faire mouche : une journée pour nettoyer la planète. En Aveyron on sait que Onet-le-Château fait partie des communes près de Rodez très investies pour ce nettoyage de fin d'été. A Cugnaux (31), un jeune de 14 ans, Zacharie Maurier-Guériaux mobilise les cugnalais pour faire place nette. Rendez-vous à 11h sur la place de l'église de Cugnaux avec une quarantaine de personnes réparties en 3 équipes sur 3 parcours. Partout, chez vous, vous pouvez ainsi retirer tout ce qui pollue la nature.

Le tri des ordures © Radio France - Alban Forlot

Les actions du 19/09 en Haute-Garonne

Ce samedi de grand ménage, vous pouvez vous joindre aux équipes toulousaines dans les quartiers Empalot, Palais de Justice, aux 7 deniers, aux Amidonniers ou à la prairie des filtres. Opération "world cleanup day" aussi dans les communes de Gagnac-sur-Garonne, Blagnac, Portet-sur-Garonne. 1721 actions prévues ce 19 septembre en France.

Dans les prochaines semaines : le programme

Le 1er Octobre, rendez-vous à Beauzelle. Le 4 Octobre c'est Toulouse. Le 18 Octobre à Ondes. Le 1er novembre à Verdun-sur-Garonne. Le 7 février 2021 à Fenouillet. Le 28 Février 2021 à Seilh. Merci à l'association pour leur accueil et leur dévouement. C'est inspirant de croiser des passionnés de nature qui incitent au recyclage et à la protection de notre Terre. Diffusion de notre reportage à 9h30 le lundi 14 septembre dans "La vie en Bleu - la vie tranquille" sur France Bleu Occitanie.