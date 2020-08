100% icaunais

Le Domaine du Moulin Rouge à Saint Martin sur Ouanne dans l'Yonne Copier

Interview de Sébastien Métoyer

Dans un cadre de verdure préservé, sauvage mais entretenu, les amoureux de campagne et d’eau se régaleront de deux étangs, de prés et de sous-bois, d’un canal traversant la propriété et d’une rivière qui la borde. Deux gîtes indépendants, en location saisonnière ensemble ou séparément, sont disponibles toute l’année. Au Domaine du Moulin Rouge vous trouverez également une chocolaterie et boutique gourmande, des ateliers de chocolat, vous aurez la possibilité de pratiquer la pêche à la truite en saison, de visiter Le p’tit Musée ô loups, et de participer aux Rencontres des Arts Gourmands, tous les samedis de juillet et août, chaque année : entrée gratuite, dîner à la belle étoile, découverte d’artisanat, dégustation de délicieux produits locaux, tout cela au son de concerts jazz, rock, pop, funk… !