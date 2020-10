Création de site internet, pierres et bien-être animal

Aider les entreprises à communiquer, à se faire mieux référencer sur internet, c'est le travail de Damien Dervaux. Voici un an qu'il a créé DVXWeb, une société qui conçoit et réalise des sites web sur mesure pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes.

100% Icaunais - Damien Dervaux

Laetitia Couvreur, a fondé son auto-entreprise le 4 mars dernier. Avec Au cœur du Bonheur, elle propose des soins bien-être au travers de la pratique du reiki, une technique énergétique d'origine japonaise développée à la fin du XIXème siècle. Elle complète ses soins énergétiques grâce à un coaching régulier, et à l'aide d'autres techniques, comme les pierres. Laetitia a une approche particulière du reiki, et s'occupe aussi des animaux.

100% Icaunaise - Laetitia Couvreur

Laetitia a rencontré Vanessa De Toster il y a peu, dans son magasin de pierres à Migennes. Aux Pierres Paisibles, elle vous donnera tous les conseils pour les utiliser du mieux possible. Les pierres sont pour elle une passion depuis toute petite, quand son grand-père voyageur lui ramenait ses trouvailles.

La boutique Les Pierres Paisibles se trouve 1, avenue Roger Salengro à Migennes.

100% Icaunaise - Vanessa De Toster

Jérémy Boulanger est très investi dans les associations de défense des animaux. A Saint-Clément avec Cani-félin 89, qui recueille chiens et chats, les soigne et les place dans des familles d'accueil. Il est également bénévole au Ranch de l'espoir de Villeneuve-Saint-Phal. Ici, les membres recueillent des animaux domestiques et de ferme, comme des chevaux malades ou blessés, pour leur redonner une seconde chance.