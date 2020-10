100% icaunais, on s'organise et on se sent bien...

Organiser son mariage, un anniversaire, un séminaire d'entreprise, c'est long et compliqué. Alors pourquoi ne pas faire appel à Magali Coum. Elle a lancé son entreprise A&Co en janvier et se propose de tout gérer pour vous, de la décoration à l'événement en lui-même.

Le site de l'entreprise est en cours de création, mais vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook.

Elle nous a conseillé d'appeler Messaline Malaurent à Héry. Le bien-être est au cœur de ses préoccupations. Elle propose des thérapies en EFT, une technique venue des États-unis, et qui permet d'exprimer ses doutes et ses angoisses pour mieux les dépasser. Messaline est aussi spécialiste du Reiki et conseillère en aromathérapie.

Le bien-être est aussi au centre de l'activité de Marielle Micic puisqu’elle est sophrologue à Auxerre. A base d’exercices de respiration, la sophrologie alliée à un relaxation dynamique, permet d'orienter son esprit vers le positif. La sophrologie peut aider en cas de grande fatigue, de déprime, de trouble de l'alimentation et même dans le cadre d'une préparation à l'accouchement.

La sophrologie peut aussi vous aider en entreprise, pour gérer son stress

D'entreprise, il en est question avec Élisa Houdin. Son but, avec l'entreprise EH accompagnement, c'est d'épauler les créateurs d'entreprise. Produire un business plan, convaincre un investisseur ou encore se tenir au courant de l'évolution des normes de son secteur, ce n'est pas toujours aisé, surtout lorsqu'on est seul.e à la tête de son entreprise. C'est là que vous pouvez faire appel à elle, pour adopter les bonnes méthodes et gagner en efficacité et en sérénité.