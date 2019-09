Un permis de conduire en échange d'un atelier de proximité pour les jeunes de Toulouges

Toulouges, France

La ville de Toulouges dans les Pyrénées-Orientales propose déjà d'aider les jeunes à passer leur permis de conduire (subvention de 300 euros en échange d'un stade de prévention). En plus de ce dispositif, la commune a voulu pousser plus loin l'expérience. "Un premier test" comme le décrit Mireille Rebecq, première adjointe : "Cette fois ci, on finance totalement le permis de conduire en échange de 5 semaines d'atelier de proximité. On a passé un partenariat avec deux auto-écoles toulougiennes. C'est un double bénéfice pour le jeune, il passe son permis, cela lui permet de mettre un pied dans la vie active et de valoriser son CV."

"On s'est un peu renseigné sur ce que faisaient les autres communes, on voulait améliorer nos dispositifs que l'on avait pour les jeunes," ajoute Elise Rouby, adjointe à la jeunesse.

"Une très bonne expérience"

Les deux jeunes Toulougiens, Dimitry Meleux et Yacine El Yahioui, 21 et 19 ans, sont donc les premiers à bénéficier de ce nouveau dispositif. Dimitry, déjà en possession d'un bac pro-horticulture, est rattaché au service espaces verts : "ça me facilite beaucoup les choses, je vais pouvoir passer mon permis et trouver du travail. C'est bien plus pratique." Le jeune homme évoque déjà la suite de son avenir professionnel : "je pense à reprendre mes études avec un BTS aménagements paysagers pour sortir de l'horticulture. J'en tire vraiment une bonne expérience."

"Un jeune qui m'a appris beaucoup"

Sentiment partagé par René Villa, un des encadrants détaché des services techniques (peinture). Il s'est occupé de Yacine qui prépare un Bac STI2D (informatique et développement durable) : "j'ai eu un jeune qui m'a appris beaucoup, il était très ponctuel et rendait un travail très propre. Yacine écoutait mes conseils. C'était une très bonne expérience à renouveler." Au delà du travail en lui même, Florence Mas, responsable du service espaces verts, souligne l'importance "des valeurs du travail équipe, du respect entre chacun et de la communication avec les habitants."

L'opération a remporté un franc succès. La municipalité souhaite renouveler l'expérience dans l'année. Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes âgés entre 18 et 25, résidant à Toulouges.