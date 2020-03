1h de sport par jour pour les petits aussi !

Geraldine Mayr vous avez voulu suivre les conseils de notre ministre des sports.

L'exercice à domicile, c'est aussi, et surtout pour les enfants Copier

Et je suis cuite, complétement cuite... Dix jours que je ne mange que des pâtes et du riz, franchement, essayez de lever les genoux avec un régime pareil ! Non, plus sérieusement, confiné avec des enfants c'est important le sport, et pas pour leur motricité et tout le tintouin, ça je m'en moque ! Mais si je veux que mon fils dorme le soir, il faut que je le crève un peu ! Donc le matin zumba dans le salon en écoutant France Bleu, et sinon je me suis faite une copine sur le net : Lucile Woodward.

Les mamans la connaisse certainement déjà, c'est la “coach sportive des vrais gens” (je la cite). Et la Lucile, elle est dans la même mouise que nous, elle a ses enfants dans les pattes. Alors elle les a mis à contribution pour ses nouvelles vidéos. Vous trouverez sur la toile ses cours de sport à faire avec les enfants.

Perso j'aurais bien arrêté là, mais mon fils Il a dit “la ministre des sports, elle a dit et blah et blah”, je lui expliquerai plus tard que les politiques disent parfois beaucoup de bêtises.

Alors on a aussi fait du sport avec Jérôme Alonzo, chaque jour à 9h, du lundi au dimanche sur francebleu.fr et sur notre page facebook. Notre consultant football et son chien Moka nous donnent rendez-vous, pour une séance d'exercices. Hier par exemple on a fait l'exercice de la chaise. “Restez chez vous mais bougez-vous" qu'il dit....

Et bien il a gagné Je vais rester chez moi, plus le choix, j'ai chopé un lumbago !

Un peu de yoga peut être pour vous remettre de vos émotions Géraldine ?

Oui çà aussi on a testé avec le fiston, on a choisi Yoga du Club Tigre, leur page Facebook est très bien faite, la séance en direct c'est tous les jours à 17h.