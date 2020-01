2020 : "une année extraordinaire pour entamer des changements", selon notre astrologue Catherine Viguier

Après une année 2019 particulièrement sociale, l'astrologue Catherine Viguié s'attend à un nouvel exercice plein d'épreuves, qui pourront au choix déboucher sur de bonnes choses, ou nous plomber encore un peu plus le moral.

"Pour 2020, il y a une planète, qui est importante, qui est Jupiter, qui s'installe au Capricorne. Capricorne, c'est une signe sérieux. Dans le sens difficile, on irait vers trop de rigidité et de rigueur. Dans un sens positif, ce serait une année extraordinaire pour entamer des changement, des réformes de long terme. Au niveau de la vie sociale, comme de la vie privée de chacun. Si vous avez des désirs, il va falloir aller vers l'autre, construire ensemble, pour arriver à des projets de long terme. Et donner alors un sens au monde, ce serait le top, pas épisodiquement, mais sur le long terme. Ça c'est le pouvoir du Capricorne. Et puis Uranus arrive au Taureau, toutes les personnes nées fin avril constatent déjà des changements. Là, il y a un maître-mot : s'adapter."