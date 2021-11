30 nouveaux vélos électriques pour Saint Laurent du Var : gratuit pour les jeunes et les seniors

La première flotte pour Saint-Laurent-du-Var appelée e-vélo bleu est en place devant le centre commercial Cap 3000. Des vélos bleus et noirs qui permettent d'effectuer une vingtaine de kilomètres en autonomie.

La particularité : l'e-vélo est laissé attaché sur un emplacement de vélo classique avant d'être récupéré par l'opérateur Transdev qui gère les vélos bleus pour la Métropole de Nice Côte d'Azur .

Au total 450 vélos électriques de ce type seront développés d'ici le 1 er décembre sur la Métropole et 300 sont déjà en circulation sur Nice et les alentours depuis le 30 septembre.

L'abonnement annuel est à 40 euros, et pour une journée : 3 euros et l'accès est gratuit pour les étudiants, les apprentis, les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.