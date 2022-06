Gironde : 300 soignants manifestent à Bordeaux en pleine crise hospitalière

Cadres hospitaliers, aides-soignants, infirmiers, brancardiers : le personnel des hôpitaux girondins a fait entendre sa voix mardi 7 juin. Alors que le milieu hospitalier connaît une grave crise, les soignants réclament une hausse des salaires et plus de bras.

« On travaille pour des humains, on veut des moyens ! » La banderole tenue par les manifestants résume les revendications des soignants présents mardi 7 juin dans les rues de Bordeaux. Ils dénoncent un abandon, un manque de reconnaissance, de faibles rémunérations, et des conditions de travail de plus en plus difficiles.

La pandémie de Covid a mis en lumière cette crise, mais elle n’en est pas le déclencheur aux yeux de François, cadre à l’hôpital Pellegrin : « Avant le Covid, la situation était déjà grave. Nous fermons des lits d’année en année, nous n’arrivons pas à les rouvrir car nous manquons de personnel. Nous sommes incapables de fidéliser le personnel que nous avons et maintenant, nous sommes de moins en moins attractifs. L’avenir de l’hôpital est vraiment très sombre. »

à lire aussi Crise à l'hôpital : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic alerte la ministre de la Santé

Certains, comme Christine, 55 ans, n’ont pas tenu la cadence. Ancienne assistante de régulation médicale au SAMU, elle s’est reconvertie après un burn out : « Le travail était au début passionnant. C’est devenu de plus en plus dur et exigeant. On n’est jamais sûr d’avoir nos congés, on doit être disponible 24 heures/24 en cas de plan rouge. On n’a pas de vie de famille. »

« Les médecins passent plus de temps à trouver des lits qu’à soigner »

Elle se dit dégoûtée, comme Lydia, 57 ans, qui travaille en consultation à l’hôpital Pellegrin : « Aux urgences, on voit des médecins qui passent plus de temps à trouver des lits qu’à soigner les patients. »

Le maire de Bordeaux a pris la parole - Valentin Larquier

En début d’après-midi, le cortège a pris la direction de la mairie. Pierre Hurmic s’est exprimé devant ces soignants en colère. Assurant que les urgences sont bien prises en charge au CHU Pellegrin, il ne nie pas les difficultés rencontrées : « La crise des urgences est le symptôme de la détérioration majeure du système de soin public français depuis une vingtaine d’années. Cette crise n’est pas que bordelaise. J’ai pris la décision d’écrire à la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. »

à lire aussi Crise de l'hôpital : les urgences du CHU de Bordeaux accessibles uniquement via le Samu

Le cortège a ensuite pris la direction de la préfecture, où une délégation de blouses blanches était reçue.