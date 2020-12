5 jours pour trouver des cadeaux fabriqués en Isère

Il y a eu le Noël d’avant et il y aura le Noël d’après mais là nous en sommes au Noël pendant. Pour éviter la foule, les géants de la consommation, cette semaine l’objectif est de trouver des cadeaux de Noël fabriqués chez nous qui sont aussi compatibles avec notre budget et en résonnance avec notre environnement. Ces idées de cadeaux artisanaux locaux parlent de nous et de notre environnement. Ils ont aussi une histoire liée à une passion.

Cinq conseils pratiques pour 5 jours

Lundi

Ecoutons l’histoire d’un illustrateur amoureux des montagnes. Il s’agit d’Alexandre Jobert, graphiste et vidéaste qui à travers Atelier Duo propose des croquis de nos sommets. Ses tableaux sont dessinés à Grenoble et fabriqués à Échirolles. Sa démarche connaît depuis quelques mois une belle renommée. Les posters à 20 euros constituent déjà un beau cadeau. Notez que ses dessins sont aussi reproduits sur toile, moins onéreux que l’aluminium brossé.

Mardi

L’histoire de Valentin a débuté justement grâce à un cadeau de Noël. Aujourd’hui pour faire des bulles de savon, on se retrouve à Grenoble. La savonnerie s’appelle “Nous le savons”, une histoire 100% locale. Depuis 2017, la savonnerie a bien grandi. Initialement basée à Sainte Agnès, sur les Balcons de Belledonne, elle est maintenant installée à Grenoble, au 30 chemin de la Poterne et emploie 2 personnes. Les produits sont distribués dans plus de 100 points de vente. Ce sont des produits de qualité qui s'inscrivent dans une démarche "zéro déchet". “Nous le savons”, c’est plein de produits d'hygiène différents. Prix d’une savonnette : 5 euros et moins de 20 euros pour les coffrets cadeaux.

Mercredi

Valentina Bres de “Rêves et gâteaux” est pâtissière professionnelle, elle s’est spécialisée dans le cake design. En attendant que reprennent les ateliers, elle s’inspire de sa propre histoire et de son expérience de maman pour nous proposer toutes sortes d’autres idées de Noël à croquer. Les petites maisons à peindre, ça c’est une super idée, pour occuper les enfants et pourquoi pas aussi en accrocher dans le sapin ? Valentina a plein d’idées pour réaliser des cadeaux qui se mangent et qui servent aussi à décorer. Des bocaux gourmands, des décorations de Noël à croquer, une invitation à un atelier pâtisserie, voilà des idées amusantes, pas très chères qui marchent à tous les coups. Vous retrouvez tous ces produits sur son site internet et tous les jeudis au marché bio devant la mairie de St Egrève.

Jeudi

L’histoire de Jeannette&co nous parle de vêtements et de consommation écoresponsable. Jeannette fait du neuf avec du vieux grâce à des vêtements vintage qui ont une histoire et à qui elle va offrir une nouvelle vie. Elle s’est lancée dans l’aventure en 2017, elle crée avec tout ce qui lui passe sous la main. Sensible à l’éthique et l’écologie, cette démarche créative est vraiment originale. Jeannette anime aussi des ateliers. L’ensemble des articles sont réalisés à partir de tissus recyclés, issus de surplus de production, fabriqués en Europe. Vous retrouverez tout un tas d’accessoires, des bijoux, de la déco à des prix accessibles sur le site. Et si vous avez envie de transformer une belle pièce pour l’offrir à quelqu’un que vous aimez, n'hésitez pas à rencontrer Jeannette ou tout du moins à la contacter. Si vous avez une jolie garde-robe inutilisée et un peu datée, pensez aussi avant de vous en séparer à les proposer aux jeunes de votre entourage qui sauront certainement s’en emparer.

Vendredi

Voici une histoire qui rassemble, qui nous ressemble et à laquelle vous allez peut-être vouloir participer. Audrey est commerciale, elle a développé un réseau de filles, de femmes iséroises qui proposent des créations personnelles. Ce réseau s'est développé et il a donné naissance à un groupe sur facebook appelé Les PrAudigieuses. Un groupe dynamique qui aujourd’hui dans ce contexte particulier a trouvé encore une nouvelle raison d’exister. Sa vocation consiste à échanger de bons plans, de la joie et de la solidarité. Cette vitrine virtuelle nous offre outre un beau temps d'échange, une superbe vitrine de Noël qui fourmille d'idées. Il suffit de vous abonner.