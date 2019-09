5 personnes atteintes de la dengue dans les Alpes-Maritimes.

On parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

Et de 5. Une semaine après le premier cas détecté à Vallauris, 4 personnes atteintes de dengue viennent d'être diagnostiquées dans le département des alpes-Maritimes. Ce qui porte donc le bilan à 5 cas d'autochtones de dengue dans le département. L'Agence de Santé Régionale annonce que " les nouvelles personnes atteintes habitent à Vallauris, dans le même quartier que le premier cas autochtone de dengue, que l’Agence régionale de santé (ARS) Paca avait signalé le 18 septembre dernier. C’est que l’on appelle un « foyer localisé » de circulation du virus. Toutes ces personnes ont été identifiées suite à l’enquête qui a été réalisée dès le lendemain par l’ARS Paca et Santé publique France auprès du voisinage. Les mesures de démoustication et de surveillance épidémiologique ont été renforcées afin de protéger les populations. "

"On parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes. Pour rappel, la dengue se transmet de personne à personne par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique-tigre infecté par le virus de la dengue (moustique tigre en métropole)."

Aujourd’hui, toutes les personnes atteintes de la dengue sont guéries.

