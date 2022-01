5 séances d'électrostimulation chez BODYHIT seront à gagner lors de la finale du 30 janvier !

Histoire de préparer sereinement le printemps et de faire disparaître les derniers vestiges des excès alimentaires des fêtes et de l'hiver en tonifiant votre corps, BODYHIT vous propose de bénéficier de 5 séances d'électrostimulation MIHA BODYTEC lors de la finale de ce dimanche 30 janvier.

L'électrostimulation est un moyen efficace et rapide d'améliorer sa condition physique, tout en se révélant très moderne par ailleurs.

La remise en forme de manière simple et ludique

Grâce à l'équipement miha bodytec, vivez le sport autrement ! Dans une combinaison ressemblant peu ou prou à celle d'un plongeur, chaque sportif en herbe est doté d'un concentré de technologie idéal qui, bien maîtrisé, fera faire des miracles à son porteur d'un jour !

Plus de souffrance, mais le plaisir de partager un bon moment sous le regard bienveillant de coachs aguerris tout en améliorant la tonicité de son corps.

Les résultats, bel et bien visibles au bout de quelques séances seulement, sont aussi un formidable "reboost" du moral et de la pêche ! Le corps se raffermit, le taux de graisse diminue et l'aspect corporel est plus en accord avec la volonté de chaque participant.

Chacun y trouvera son bonheur : affiner sa silhouette, dessiner sa sangle abdominale, soulager ses douleurs dorsales ou encore remodeler ses fessiers...

Chez BODYHIT, tout le monde est le bienvenu !

Chez BODYHIT, corps et esprit sont stimulés dans une ambiance chaleureuse et bon enfant ! - © BODYHIT

Les coachs, experts et attentifs, sont là pour permettre de transformer le corps et l'esprit de leurs clients.

BODYHIT bénéficie d'un nombre plutôt élevé de clubs répartis en France, dont vous pourrez retrouver la liste ici.

Lors de la finale du 30 janvier, vous pourrez ainsi repartir avec 5 séances d'électrostimulation.

Et si je veux participer ?

Si vous voulez repartir avec vos séances d'électrostimulation, jouez au 5/5, du lundi au vendredi, en composant le 0.809.400.500 (prix d'un appel local). La grande finale, qui aura lieu le dimanche 30 janvier, opposera tous les gagnants de la semaine...

Bonne chance à tous !