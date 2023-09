8 élèves sur 10 se retiennent d’aller aux toilettes, la sénatrice Nathalie Delattre signe une tribune

Pour le droit à l’hygiène et à la sécurité des enfants aux toilettes, Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, a signé une tribune dans Le Figaro. A l’école ou au collège, huit élèves sur dix préfèrent se retenir pendant des heures plutôt que d'aller aux toilettes. Une situation qui a des répercussions sur leur santé et leur apprentissage.

ⓘ Publicité

Une situation qu’a pu constater une bordelaise, dont la fille est actuellement en CM1 dans une école de la rive droite « elle a déjà eu plusieurs infections urinaires, car elle doit régulièrement se retenir en classe. » Les enseignants de l’établissement ne laissant que rarement les élèves sortir pendant les cours. « Ça doit être vraiment urgent » confie l’enfant.

D’autres élèves font, eux, face à des situations de harcèlement, les toilettes étants rarement surveillés. À Bordeaux rive droite une mère est soulagée par les règles appliquée dans le collège de sa fille « les toilettes sont verrouillés en dehors des pauses, il y a toujours un surveillant de présent, qui veille à ce qu’il n’y est pas plus de 5 enfants à l’intérieur. » Sa fille, qui vient de rentrer en 6eme est également rassurée « je sais qu’il n’y aura pas de garçons qui rentreront pendant que je suis au toilette. » Dans l’ancien établissement de la fillette, des agressions sexuelles avaient eu lieu au toilettes.

À Lormont, le collège Montaigne a mis en place des toilettes mixtes, mais avec une séparation par niveau. Les 6eme et les 5eme ont leurs toilettes, les 4eme et les 3eme les leurs. Le principal Jean-Jacques Nicot explique « ça rassure les plus jeunes qui avaient parfois peur d’aller dans les mêmes toilettes que les grands qui les intimidaient. »

Autre avantage constaté par Jean Jacques Nicot, dans l’ancien établissement où il travaillait, le collège Henri de Navarre à Coutras, l’installation de toilettes par niveau permet de garder les lieux plus propre. « Certains garçons nous ont expliqué qu’ils faisaient plus attention à l’état dans lequel ils laissaient les toilettes, parce qu’ils savaient qu’après des filles allaient peut-être y passer. »