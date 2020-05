800 repas offerts aux soignants des unités Covid du CHU de Reims

Trouver des idées de repas et aller faire les courses, ce n'est peut-être pas la priorité de certains soignants des unités Covid du CHU de Reims. Pour leur simplifier la vie et les remercier de leur engagement, la société Quitoque leur fait livrer des repas prêts à cuisiner.

Quitoque existe depuis 2014, c'est un service en ligne de livraison de paniers prêts à cuisiner. On sélectionne les recettes de son choix, et on reçoit à domicile tous les ingrédients frais et les fiches recettes pour réaliser tout cela en 10 à 30 min.

Partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Les équipes de cette jeune start-up ont souhaité mettre en place des actions de solidarité à destination du personnel soignant. La livraison de paniers prêts à cuisiner est leur domaine, en offrir s'est donc logiquement imposer à eux.

En région parisienne, en Hauts-de-France et dans le Grand Est, un partenariat s'est noué avec la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qui, précise Céline N'Guyen, co-fondatrice de Quitoque, a identifié les hôpitaux les plus impactés et grâce à cela on est en train de livrer 3000 repas à cuisiner. Les soignants des hôpitaux de Colmar, Loos, Lille et Reims ont pu recevoir des paniers à cuisiner à rapporter chez eux.

L' équipe de réanimation de Colmar à l'ouverture des paniers repas - Quitoque

Cagnotte alimentée par les clients

A Reims, depuis fin avril, et jusqu'à mi mai, Quitoque aura livré 800 repas grâce à la générosité des clients. A la commande, ils peuvent faire le choix d'offrir un repas à un soignant ou d'alimenter une cagnotte dédiée au financement de l'opération.

Par ailleurs, Quitoque s'engage à reverser 2 euros pour chaque nouvelle inscription, à la fondation de l'APHP qui soutien les soignants et la recherche.