9 (très bons) jeux de société gratuits à télécharger !

Et pour celles et ceux qui se posent des questions, Asmodée c'est le premier éditeur de jeu en France, et vous avez certainement une ou plusieurs boite de leurs jeux dans vos placards...

Les aventuriers du rail, les loups garous de Thiercelieux, le Time’s Up, le Dobble, Dixit, 7 Wonders, Citadelle, Jungle Speed, ou encore mystérium font en effet partie du catalogue de l'éditeur.

Quelques jeux...

Un éditeur qui a très gentiment souhaité participer à l'effort de confinement en offrant pas moins de 9 de ses jeux !

Jeu reste chez moi !

Corinth, Sherlock Holmes Détective Conseil, Unlock, Fou Fou Fou, Timeline, Petits Meurtres et Faits Divers, Contrario, Zombie Kidz Evolution (de nouveaux scénarios), et Combo Color

9 jeux, des règles et des plateaux à télécharger, le tout gratuitement. C'est le cadeau d'Asmodée pour ce confinement.

Le site et les informations sont à retrouver ici.