A 21h c'est ... détente et voyage

Pour vous détendre, commencez par bien vous asseoir. Retournez aux appuis, plutôt que de s'agiter. Allez à la rencontre d'autres pratiquants. Georges Favraud

Des stages sont organisés dans l'agglomération toulousaine. Dans "La Vie en Bleu", Georges Favraud est l'invité d'Alban Forlot. Il est le directeur de l'INACC. Docteur en anthropologie sociale et culturelle (LISST-CAS et IFRAE). Il enseigne la sinologie et l'anthropologie à l’Université Toulouse Jean Jaurès et la pratique des arts chinois du corps au sein de l'association Corps & Dao.

Qi Gong, Tai Chi, Kung-Fu... entre intériorisation et extériorisation, il est conseillé de s'ouvrir à tous ces arts chinois du corps avec un esprit ouvert.

Dès les 7 et 8 novembre, on s'initie

Georges Favraud a habité 7 ans en Chine, en vivant pleinement dans des temples reculés. Expérience enrichissante pour pratiquer des arts chinois du corps et réaliser une thèse. A Toulouse, des petits groupes pratiquent ces arts dans le bois de Limayrac.

L'Opéra de Pékin travaille beaucoup avec ces arts martiaux. La notion vitaliste avec le souffle est très présente dans ces disciplines qui ont le but de nourrir la vie. N'oubliez pas le lien social, c'est primordial.

Claire Marie Dagonet

