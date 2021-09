À Bordeaux, "Rue aux Enfants", le projet de piétonnisation des rues des écoles

Depuis le 8 juin à Bordeaux, les rues de sept écoles maternelles et élémentaires volontaires sont devenues piétonnes dans les quartiers de Saint-Genès et Nansouty. La Ville souhaite ainsi améliorer la sécurité des enfants tout en diminuant la pollution autour des établissements scolaires.

Améliorer la sécurité et la santé des enfants, c'est l'objectif principal du projet "Rue aux Enfants". Il consiste en la piétonnisation des rues des écoles maternelles et élémentaires de Bordeaux. Depuis le 8 juin, sept établissements volontaires sont concernés. Des deux côtés des rues dans lesquelles ils se trouvent, des barrières empêchent les véhicules motorisés de passer. Il s'agit des écoles Yser, Solférino, Cazemajor, Jacques Prévert, Albert le Grand et les deux établissements de Saint Bruno (maternelle et élémentaire).

Certaines de ces rues sont fermées aux voitures uniquement 1h30 par jour, le matin puis à la sortie des écoles. Ce sont alors des agents municipaux qui sont chargé d'ouvrir et fermer la barrière qui barre ces rues. D'autres deviennent définitivement piétonnes et uniquement accessibles aux riverains comme la rue Cazemajor. Pour l'instant elles sont elles aussi bloquées par des barrières mais de manière permanente. Bientôt ces barrières seront remplacées par des plots automatiques.

Une mesure très bien accueillie par les parents et par les riverains

Pour les parents d'enfants scolarisés à l'école Cazemajor, la piétonnisation est une excellente nouvelle. Jean-Baptiste est plus rassuré pour son fils : "Il y a des voitures qui prennent la rue pour une piste de course, même quand il y a des enfants donc la rendre piétonne est une excellente idée. Ça fait un quartier plus tranquille et apaisé, les trajets sont beaucoup plus agréables, je suis complètement pour".

Les riverains semblent eux aussi ravis par la mesure, d'autant que selon leurs dires, elle a été très bien pensée. Elle ne présente pas de gêne pour rentrer chez eux en voiture. "Ils ont bien prévu le trajet annexe avec la rue qui est juste à côté qui permet de rentrer chez moi aussi facilement que si la rue Cazemajor était toujours ouverte, raconte Cécile qui habite à côté de la rue et dont la fille est scolarisée dans l'école d'Yser. Vraiment c'est très bien, il n'y a que des avantages."

La Ville prévoit également de végétaliser la rue Cazemajor et d'y installer des bancs et des fontaines pour la rendre plus agréables. D'autres rues d'école devraient êgalement être concernées.

Piétonniser 80% des rues d'école d'ici 2026

La mairie souhaite ensuite appliquer "Rue aux Enfants" aux rues de 15 à 20 écoles par an. L'objectif est que 80 % des établissement soient concernés d'ici 2026.

Pour les 20 % restants, elles se situent sur des axes trop empruntés et trop difficiles à fermer. La mairie envisage de trouver des solutions pour tout de même améliorer les conditions de trajet des enfants pour aller à l'école. Les premières mesures envisagées sont d'y installer des voies de bus et des pistes cyclables ainsi que d'encourager au pedibus, l'accompagnement à l'école d'un groupe d'enfants par un adulte.