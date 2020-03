A Hauteur d' Enfants : Bons plans podcast pour passer moins de temps devant les écrans !

Confinement oblige, pas d'atelier radio cette semaine, mais on lâche rien, on garde le lien !

Je sais que vous avez été pas mal sur les écrans cette semaine, alors je vous ai fait un petit florilège de podcast pour utiliser aussi vos oreilles !

D'abord, vous pouvez vous réécouter toutes les chroniques A Hauteur d'Enfants réalisées depuis le début de l'année sur le site francebleu.fr.

Ensuite, Mes collègues de France Info continue à proposer une chronique qui s'appelle Salut l'info et qui met l’actualité à la portée des enfants de 7 à 11 ans.

Il y a notamment un dossier complet sur le coronavirus mais beaucoup d'autres sujets pour penser un peu à autre chose.

Pour l'imaginaire, Il y a le podcast de France Inter, une histoire et OLI pour s'endormir en douceur avec des belles histoires racontées aux 5-7 ans par des auteur.e.s et acteurs et actrices comme Omar Sy.

Les incontournables Les folles histoires de Tintin sur France culture ;;;;

Le Lotus Bleu, Les 7 boules de cristal ou encore le Temple du soleil.

Et puis j'ai trouvé une pépite sur soundcloud. Un papa qui a commencé , avec le confinement, une série d'histoires qu'il invente avec sa fille. Cest Pap et Chouq

Voilà quelques bons plans pour passer le temps sans écran.

Et puis, profitez du confinement pour écouter le silence comme on le fait ensemble à chaque atelier radio. En ce moment, il y a moins de voitures, moins de bruits.

C'est le moment !