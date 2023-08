À l'EHPAD de Cagny, les résidents s’organisent pour conserver le lien familial en vacances

À Cagny, à côté d'Amiens, l’EHPAD Saint-Joseph est vigilant à la solitude des seniors tout au long de l'année. Pendant les vacances, l’établissement propose un planning d’animations particulièrement fourni qui correspond également aux températures estivales. Pour Stéphanie Toulemonde, cadre infirmière, les personnes âgées ne sont pas particulièrement isolées à cette période de l'année si les familles arrivent à s'organiser.

“Alors j’ai des photos de mes arrières petites filles qui sont en train de manger une glace”, décrit Jacqueline en faisant défiler les photos sur son téléphone. À 83 ans, la résidente a l’habitude de voir régulièrement ses enfants. “Bon là, ils sont tous partis en vacances”, glisse la femme en souriant. Une situation vécue par de nombreux résidents, selon Stéphanie Toulemonde, la cadre infirmière de l'établissement. Mais elle tient à rassurer les familles : **“Il ne faut pas croire que les résidents reprochent à leurs enfants ou leurs petits-enfants de partir en vacances. Au contraire, ils sont heureux que la vie continue autour d'eux”.

Stéphanie Toulemonde, cadre infirmière de l'établissement, conseille aux famille de faire vivre les vacances aux personnes âgées. © Radio France - Lison Bourgeois

"Ils sont très heureux de voir les photos souvenirs"

“Il y a toujours des familles qui n’osent pas dire quand elles partent en vacances, de peur de froisser ou d'engendrer de la crainte ou de la solitude”, explique Stéphanie Toulemonde. La cadre infirmière conseille, au contraire, de "faire vivre les vacances" aux personnes âgées à travers des appels, des cartes postales ou même des petites spécialités gourmandes ramenées de voyage. “Ils sont très heureux de voir les photos souvenirs, et de voir que leurs proches ont vécu une période plus heureuse”, assure la professionnelle de santé.

Un constat confirmé par le témoignage de Jean Yves. Avec sa femme, Il s’est installé à l’EHPAD Saint-Joseph il y a 10 ans. Aujourd’hui, quand leur famille part en vacances, ils ont déjà leurs petites habitudes. "Quand on a eu la période du COVID, on s'est toujours retrouvé en Skype. Alors c'est facile ! Les trois enfants et les petits-enfants peuvent également se brancher avec nous. Ça s'est toujours très bien passé !”, raconte-t-il.

Le résident Jean Yves Marlot utilise Skype pour communiquer avec sa famille pendant les vacances. © Radio France - Lison Bourgeois

Une organisation pour se relayer au sein de la famille

Selon la psychologue de l'établissement, Dominique Copin, il peut y avoir davantage d’angoisses ou de moments d’ennuis sur les périodes estivales de la part des résidents C'est pourquoi il est particulièrement important qu'ils conservent le contact avec leurs proches. “L’appel en Face Time, ça, c’est très chouette !”, conclut-elle. Stéphanie Toulemonde, la cadre infirmière, observe aussi avec plaisir que certaines familles s’organisent pour se relayer dans les visites sur les périodes de vacances.

Si l’isolement des personnes âgées à cause des périodes de vacances est un phénomène flagrant en été, les professionnels assurent qu’ils observent aussi cette situation tout au long de l’année. Selon l'association Petits Frères des Pauvres , 2 millions de personnes âgées sont considérées comme isolées en France. Ces chiffres correspondent à l’ensemble des seniors, domiciliés en résidences ou non. Une situation qui s'aggrave durant les mois d'été selon l'association.

Jacqueline Malézieux-Deliencourt, résidente à l'ehpad de Cagny depuis quelques mois, a l’habitude d'avoir régulièrement des visites. © Radio France - Lison Bourgeois

loading