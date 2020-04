On le dit assez souvent : laisser ses enfants devant la télévision n’est pas une très bonne idée. Oui mais en ces périodes de confinement il est facile de se laisser tenter… Alors ? Alors laissez-les donc regarder la chaîne la plus futée du PAF !

#A la maison : une nouvelle chaîne gratuite... et futée !

#A la maison

Imaginez une chaîne de télé qui proposerait du contenu éducatif, du contenu intelligent, et même du contenu divertissant ! Eh bien cette chaîne existe, elle est disponible gratuitement sur l'intégralité des box des fournisseurs d'accès à Internet, et même sur molotov.tv !

#A la maison

LES PROGRAMMES

Fruit d'un partenariat exclusif entre les chaînes habituellement concurrentes (de TF1 à M6, en passant par France Télévision), #A la maison diffuse le meilleur des programmes sur les châteaux-forts, l’espace, les insectes, les événements historiques, la science, etc. le tout avec des experts bien connus, comme l’incontournable esprit sorcier de Fred, les expériences du Dr Nozman, la science de Jérôme Bonaldi, et même l’équipe de on n’est pas que des cobayes, autant vous dire qu’on frôle l’excellence

C'est futé, c'est plaisant, c'est garanti sans télé réalité, c'est gratuit, et ça se regarde en famille :

#A la maison !