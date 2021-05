A la recherche de la cigale d'or : où se cache-t-elle ce samedi 22 mai ?

Tous les samedis et dimanches de 11h à 12h, partez "A la recherche de la cigale d'or". Une cigale (fictive) est cachée dans une commune de la région. Les auditeurs appellent le 04 42 38 08 08 et font leurs propositions en direct jusqu'à retrouver notre cigale d'or !

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard !

France Bleu Provence s'associe à Louis Sicard pour vous offrir votre cigale d'or ! Imaginez-la accrochée au mur ou au volet, ou posée sur votre commode à côté du poste de radio : la cigale d'or tant désirée ! Et c'est désormais la cigale d'or des Faïences de Louis Sicard à Aubagne que France Bleu Provence vous offre. Une cigale grand format : 22 centimètres, sublimée dans son écrin de bois.

L'énigme "commune" du samedi 22 mai

Identifiez une commune située dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes :

Les 7 frères ont beau voir le héros enlever le pieu de l’édifice du pèlerin, ils sont pris de folies.

Depuis le haut du petit ils jettent la clef des bureaux de la républicaine et caillassent l’immaculé olivier.

Le Beausset (Var) - © Mairie du Beausset – Service Tourisme

Réponse : Le Beausset

Commune de 9790 Beaussetans, située dans le Var, dans le parc naturel régional de la Ste Baume, près de Toulon, entre Le Castelet, Evenos, Signes et Sanary. Installé dans une plaine, le Beausset est entouré par le plateau de Siou Blanc, au nord et le massif du Gros Cerveau, au sud. Le Beausset est traversé par le fleuve La Reppe, ainsi que par ses deux affluents, la Darbousse et la Capucine.

A l’occasion de la fête de la nature, des animations sont organisées tout ce week-end pour découvrir les papillons emblématiques de la Ste Baume. Toutes les infos sur Fête de la Nature



Vous avez également des balades, conférences et ateliers à la Maison des 4 Frères dans le cadre de l’événement "Herbes Folles", dont une conférence unique dimanche 23 mai sur le papier végétal à 17h00.

Les explications de l'énigme

7 = le nombre d’étoiles sur le blason du Beausset entourant la tête de la vierge, les pieds posés sur un croissant

Blason du Beausset. Ste-Vierge d’or ayant un croissant d’azur sous ses pieds et tête entourée de 7 étoiles. Devise : Baussetentium Advocata (l’avocate des Beaussétans). - Ville du Beausset

Frères : pour la Maison Départementale de la Nature des 4 Frères. Cette ancienne bastide a été réhabilitée en lieu d'accueil, de sensibilisation et de découverte de l'environnement (entièrement gratuit)



beau voir = Il fallait comprendre « Beauvoir » pour la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, chapelle romane du 12e siècle, construite par le seigneur évêque Geoffroy de Marseille en 1164. Elle abrite une magnifique collection d'ex-voto et culmine à 383 m d'altitude.

Notre Dame de Beauvoir, Le Beausset Vieux (Var) - © Mairie du Beausset – Service Tourisme

Héros = Il fallait comprendre Eyraud, Patrice joueur de football natif du Beausset (à l’OM entre 87 et 89 puis entre 91 et 92). Il est maintenant l'entraîneur de Marignac Gignac.



Enlever le pieu = supprimer le piquet. Le 26 mars 1789 une insurrection au Beausset permet la suppression d’un impôt, le piquet, et de changer le règlement de l’élection du conseil municipal afin d’en faire élire un nouveau.

L’édifice du pèlerin = Un oratoire est un édifice religieux devant lequel le pèlerin peut se recueillir. Le Beausset est la commune de France qui possède le plus grand nombre d’oratoires : une soixantaine dont 12 anciens.



Oratoire St Laurent, Le Beausset (Var) - © Mairie du Beausset – Service Tourisme

Oratoire St Eutrope, Le Beausset (Var) - © Andrea Fernandez

Oratoire Ste Barbe, Le Beausset (Var) - © Andrea Fernandez

Les folies = lieu-dit

le haut du petit = Il fallait comprendre le « o » du petit. Napoléon a vécu au Beausset dans la maison Dalmas pendant révolution de Toulon et ce « petit homme » écrivait Bosset avec la lettre o.

la clef = en provençal se dit la Claou qui est un lieu-dit



les bureaux (de la brumeuse) républicaine = Durant la période du directoire, Le Beausset accueillit les bureaux de l'administration républicaine.

(Brumeuse pour brumaire car le Directoire a duré du 4 brumaire an IV au 18 brumaire an VIII.)

Il y a aussi un clin d’œil sur « républicaine » car dans ce mot on entend « La Reppe » qui est le nom du fleuve qui coule au Beausset d'une longueur de 17,6 kilomètres

Caillassent = La Reppe prend sa source au puits de Massaquan, à 460 m d'altitude. Un massacan est « un caillou pour boucher les interstices des murs en pierre sèche »...... de la caillasse.

Le puits du Massaquan fait de pierres sèches, Le Beausset (Var) - Véro Lopez

Immaculé olivier = il fallait comprendre immaculéE Ollivier. La chapelle Notre Dame de Beauvoir est dédiée à la vierge. Elle abrite une statue de la vierge en bois doré sculptée en 1712 par Louis Ollivier.

Les bonnes adresses Le Beausset

La Glacerie

Installée sur la place du village, La Glacerie du Beausset a ouvert ses portes au mois de mars 2016. Delphine propose des sorbets et glaces maison, de tous parfums, ainsi que des gâteaux glacés et des confiseries ! A découvrir le sorbet citron/basilic et la glace aux pignons !

La Glacerie, le Beausset

Interview Delphine Igueni Copier

La Brasserie d'à Côté

Hélène Lefèvre, surnommée «Madame Dusse » est une braceresse amoureuse du partage.

« La brasserie d’à côté » élabore des bières avec des ingrédients en majorité issus de l’agriculture biologique pour créer de nouvelles expériences gustatives à consommer avec modération.

