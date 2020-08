Bas-Rhin : une montre thermique pour prévenir les coups de chaud testée à Lingolsheim

Dans un petit bureau près de l’accueil de la résidence Landsberg à Lingolsheim (Bas-Rhin), René, 85 ans, essaie sa toute nouvelle montre thermique. Le mode d’emploi est simple : ce bracelet intelligent est en contact direct avec la peau du poignet et mesure en continu la température de son propriétaire. Dès qu’elle augmente d’un degré, une lumière rouge s'allume et le cadran bipe.

Prévenir les coups de chaleur

Cette expérimentation, lancée par le conseil départemental du Bas-Rhin et la start-up Biodata Bank, a pour but de protéger les personnes âgées des risques dus à la canicule. Quand la montre sonne dans la journée, on conseille au résident de boire de l’eau et de se mettre à l’ombre. Si elle sonne plusieurs fois, alors il vaut mieux appeler un médecin.

Cette résidente vient d'être équipée d'une montre thermique. © Radio France - Marie Martirossian

Avec les fortes chaleurs de l’été, cet outil pourrait soulager le personnel accompagnateur, explique Livia Maignan, gestionnaire de la résidence Landsberg : "On est souvent derrière les personnes, à leur dire de ne pas oublier de boire, on pense à mettre la climatisation pendant les coups de chaleur. La montre lance un signal d’alerte qui peut être intéressant pour nous."

En plus d’une prévention contre la canicule, le bracelet thermique peut également servir pour détecter une contamination à la Covid-19, en décelant l’augmentation de la température. Quant aux résidents, ils testeront cet outil durant tout le mois d’août, avant un bilan début septembre.