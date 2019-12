A Nice, le marché de Noël est ouvert

Le Village de Noël de Nice a ouvert ses portes ce jeudi soir et la Place Masséna sera illuminée toutes les nuits jusqu'au 5 janvier.

Nice, France

Un concert des sur le thème "Noël in USA" donné par le chœur d'enfants de l'Opéra de Nice a marqué l'ouverture du village de Noël de la Ville. A 18H15 le compte à rebours a commencé et le bouton des illuminations a été actionné. Les façades de la place se sont colorées et animées de motifs lumineux.

Le village de Noël devrait accueillir 450 mille visiteurs cette année encore.

Parmi les nouveautés : une offre de restauration plus grande et des projection de films pour enfants.