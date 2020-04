A nos héros du quotidien !

Sur le titre de la chanson de Soprano : "Nos héros du quotidien", les résidents et personnels du Foyer d'Hébergement le Royal de l'APEI à Orange (Association départementale des parents et amis de l'enfance inadaptée) ont voulu participer à leur manière pour remercier les différentes personnes et professionnels durant cette période de confinement dû à l’épidémie du Covid19.

Ceci a été sans prétention avec les résidents qui sont restés au foyer. Ceci a été fait lors d'une activité mise en place à la demande de résidents. Et ceci a été fait sans aucun but lucratif.

Le personnel porte des masques et opère aux multiples protocoles sanitaires mis en place par la direction et en lien avec l'ARS. La santé de chaque résident est la priorité. Les résidents n'ont pas l'utilité de les porter étant confinés depuis le début mais, au quotidien, ils continuent de respecter les gestes barrières.