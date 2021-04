À Reims, un frigo solidaire devant la fromagerie Brice Délice

Tous les matins Khalid fait le tour de son épicerie à la recherche de fruits et légumes abîmés ou encore de produits proches de la date de péremption. Il est le gérant du magasin coccimarcket, rue Chazy à Reims. Depuis 2019, un petit frigo solidaire est installé juste devant l'entrée de son magasin. Chacun peut venir y déposer de la nourriture qu'il ne consommera pas. L'objectif est d'éviter le gaspillage alimentaire et d'aider en même temps ceux qui sont dans le besoin. "Pour moi, c'est une merveille, explique Khalid. Il y a pas mal de commerçants qui commencent à venir un petit peu. Des fois je sors et je trouve le frigo plein de sandwichs. La plupart du temps, ça ne dure pas longtemps."

"C'est dommage de jeter"

Estelle est une habitante du quartier. Elle passe devant le réfrigérateur quasiment tous les jours. "Quand j'ai des restes, ou des choses qui vont bientôt se périmer, je sais qu'il vaut mieux les donner que les jeter, raconte la jeune femme. Je trouve que c'est une initiale à la fois écologique et solidaire." Un avis que partage Brice Debray. Il est le gérant de la fromagerie Brice Délice, avenue de Laon, où un nouveau frigo solidaire vient d'être installé. "C'est dommage de jeter. Parfois, on a des talons de fromages que les clients ne veulent pas. On peut les mettre sous film et les mettre dans le frigo. Je sais que ça va pas traîner", explique le fromager.

Dix millions de tonnes de nourriture gâchées

Cette initiative est portée par la société Saint-Vincent-de-Paul, en partenariat avec des étudiants de Sciences politiques à Reims. Antoine Richard est un de ces étudiants. Pour lui, le but est d'éveiller les consciences. "Le gaspillage alimentaire c'est quand même dix millions de tonnes d'aliments qui sont gâchés tous les ans en France, regrette le jeune homme. C'est juste un réflexe à adopter. C'est comme couper l'eau quand on se brosse les dents, c'est pas contraignant mais il faut faire un effort. C'est ça être citoyen et solidaire."

