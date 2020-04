A Saint- Étienne et ses environs, pour Pâques les chocolatiers sont au RDV

Pour les artisans chocolatiers, Pâques représente la deuxième plus forte période d’activité de l’année et ils sont prêts pour vous offrir de quoi satisfaire votre gourmandise

A Saint-Étienne, La maison COULOIS vous propose un service de commande en ligne ou par téléphone à retirer en magasin ou en livraison. Le magasin est ouvert jusqu'à samedi de 9h30 à 12 h et 14h30 à 18 h.

A Sorbiers La maison GAUCHER a fermé sa boutique de St -Priest-en-Jarez mais vous propose son drive directement à l'atelier. Vous pouvez passer commande par mail ou par téléphone.

Du côté de La Tour-en-Jarez pendant le confinement les boutiques Chocolat des Princes sont fermées mais le service de commandes reste ouvert. L'équipe reste mobilisée avec toutes les précautions nécessaires, pour préparer vos commandes que vous aurez passées préalablement par téléphone ou en ligne . Il vous suffira de les réceptionner au secrétariat de la chocolaterie de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30. 1220

A Saint-Paul-En-Jarez L'Atelier des gourmandises de St- Paul propose toute une gamme de chocolat pour Pâques: Lapin, poule animaux de la ferme et œufs Surprise personnalisé !!! En chocolats lait ou noir garnis de fritures et d'œufs ! Commandez sur le site internet pour un retrait plus rapide en drive. Livraison selon le secteur.