Accélération de la vaccination contre la Covid 19 à l'hôpital de Pau

A Pau comme dans toute la France la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 poursuit son accélération et débute une nouvelle étape à l'hôpital de Pau. Astrid Menard médecin vaccinologue nous dit qui peut se faire vacciner et nous parle des différents vaccins disponibles.

Pfizer, Moderna, Astrazeneca ou ARN des noms que l'on entend quand on parle du vaccin contre le Covid 19. Heureusement Astrid Menard médecin/vaccinologue nous explique d'abord le niveau de protection de chaque vaccin, le délai entre les injections pour renforcer notre immunité. et la durée de la protection. Qu'est-ce que l'ARN ? C'est une technique nouvelle sans danger et adaptable à souhait si le virus mutait encore.

Tous les vaccins ne fonctionnent pas de la même manière

A partir du lundi 18 janvier prochain, le centre de vaccination du Centre Hospitalier François Mitterrand sera désormais ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 13h00 sur rendez-vous. Il sera accessible à toutes personnes de plus de 75 ans et à tous les professionnels âgés de plus de 50 ans et/ ou ayant une comorbidité à forme grave de Covid-19. La vaccination est désormais ouverte à d'autres personnes appartenant à d'autres catégories. La prise de rendez-vous au centre de vaccination sera obligatoire pour tous et pourra se faire sur Internet (via Doctolib1 ou sur santé.fr) ou par téléphone 05 59 82 53 78, du lundi au vendredi uniquement également un numéro national 0800009110.

Les rendez-vous pourront être pris par les personnes éligibles à la vaccination ou par leurs proches. Elles pourront prendre les deux rendez-vous pour les deux injections en même temps. Pour écouter l'émission c'est ici !