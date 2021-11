Addiction : une toulousaine témoigne

Nadine travaillait chez Safran. Après un accident de voiture, elle a soigné sa douleur avec des médicaments et sa vie a été chamboulée. Aujourd'hui, elle prend la parole pour féliciter le centre anti douleur de Purpan qui l'a aidée à Toulouse, et elle lance un message aux auditeurs.

Elle a perdu son travail à cause des médicaments. Nadine témoigne ce dimanche sur M6 dans l'émission Zone Interdite. Enquête présentée par Florence de Soultrait. Et ce matin Nadine est l'invitée de Circuit Bleu, Côté Expert sur France Bleu Occitanie. En France, depuis 20 ans, la consommation globale d’opioïdes a été multipliée par 3. Aujourd’hui, les overdoses d’opioïdes provoquent 200 à 800 décès/an. Sur les 13 millions de consommateurs d’antidouleurs opioïdes en France, on estime que 17% vont devenir dépendants. 1 Français sur 5 a reçu une ordonnance pour un médicament codéïné. Ces médicaments sont la 1ère cause d’overdose dans notre pays.

