Aidez Broderie du Périgord à produire des masques pour les soignants

Professionnels, si vous ne disposez pas de masque et que vous en cherchez, la Broderie du Périgord vous en offre ! Une initiative que relaie France Bleu Périgord

Broderie du Périgord, entreprise basée à Château-l'Évêque, a, grâce à son savoir-faire, réalisé des masques en tissu, et les offre au personnel soignant afin de se protéger.

Des masques en tissu - Broderie du Périgord

Pour réaliser les masques destinés aux soignants, Broderie du Périgord fait appel à vous et à votre générosité. L’entreprise recherche des tissus de tous types (un bon moyen de recycler vos vieux vêtements et de faire du tri). On compte sur vous.

Du tissu pour des masques - Broderie du Périgord

Si vous êtes personnel soignant, vous pouvez contacter le 06 52 60 34 78.