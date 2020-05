Alimentation et confinement : Il n'est pas trop tard pour bien faire.

Chaque jour sur France Bleu, on se fait du bien entre 14h et 16h avec Vanessa Lambert et ses invités. Santé, couple, télé -travail, enfants, sexualité, loisirs... Tous les sujets y sont abordés. Et on a pris le temps cette semaine de se pencher aussi sur notre alimentation.

D'un côté, on nous dit depuis le début du confinement qu'il faut se faire plaisir et de l'autre on nous dit aussi de faire attention, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Cette nouvelle semaine de confinement est peut être celle ou l'on va remettre de l'ordre aussi dans nos assiettes, car il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi... La micronutritionniste Valérie Espinasse nous livre ses conseils.

La micronutritionniste Valérie Espinasse conseille de nous écouter un peu plus. - Valérie Espinasse

Garder un rythme

"Au début du confinement on a tous été perturbés dans notre vie, et ça s'est ressenti dans notre alimentation. Le premier conseil que je donne c'est d'essayer de garder un rythme semaine et weekend. En semaine on s'y tient, on fait un peu plus attention, et le weekend ,on se fait un peu plus plaisir. Il faut que ça ressemble le plus possible à nos semaines habituelles. La semaine je travaille, le weekend je me détends. Au début, beaucoup se sont lâchés avec apéro, gâteaux, gros repas parce que c'était comme un esprit de vacances, mais en fait on n'est pas en vacances on est en confinement. Certains travaillent, même en télétravail, il y a les enfants à gérer, certaines contraintes, donc c'est important de garder le rythme de la semaine, mais tout en se faisant plaisir ! Comme on n'a plus le même travail, les mêmes horaires, on a perdu nos repères. L'alimentation peut être un nouveau repère pour savoir quel jour on est ou quelle heure il est... Si vous avez l'habitude de faire un gâteau le mercredi, de faire du poisson le vendredi, ou des frites le dimanche par exemple."

Se faire plaisir

"Se faire plaisir et faire attention, ce n'est absolument pas antinomique, on peut à la fois faire attention, cuisiner, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, mais plutôt que de faire des gros plats en sauce ou des gâteaux on peut aussi cuisiner des légumes, des bonnes choses équilibrées. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire en fonction de votre biorythme, vous écouter. Il y en a qui ne peuvent rien avaler au petit-déjeuner et qui s'en sortent très bien. Ce n'est pas forcément un besoin essentiel. Si vous adorez les desserts, on ne va pas vous le supprimer mais dans ce cas là, pas de fromage. C'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas penser régime mais s'adapter à un rythme qui a changé. Manger et cuisiner ça doit être un plaisir et je pense que ça l'est pour beaucoup. Ceux qui cuisinaient déjà s'en donnent à cœur joie, et ceux qui ne le faisaient pas, par manque de temps ou par habitude ont découvert que ça pouvait être un plaisir. Et ils vont généralement plus loin, j'en vois plein qui font leur pain par exemple. Il y a beaucoup de partage, un partage familial avec les enfants, on retrouve de vraies valeurs."

Pourquoi on grignote plus?

"Je m'aperçois que beaucoup ont changé de mode de vie et ont naturellement allégé leur déjeuner sans forcément s'en rendre compte. Moins de protéine le midi, ou juste une petite salade parce qu'on n'a pas très faim à cette heure ci (peut être à cause du petit-déjeuner?) Et finalement si on ne mange pas assez le midi, on va grignoter l’après-midi. Donc il faut vraiment revoir nos apports en protéines (viande, poisson, œufs, légumineuses) pour ne pas avoir cette sensation de faim qui peut arriver très vite. Et puis, ne nous cachons pas on est aussi beaucoup plus stressés. L'effet du stress et les variations de nos neuros-médiateurs ont comme conséquence ces pulsions alimentaires qui sont souvent des pulsions de sucre mais pas toujours, et c'est principalement marqué vers 17h. Je conseille de prendre du magnésium marin, c'est un bon équilibrant émotionnel et ça va aider à réguler toutes nos pulsions."

Est ce qu'on peut sauter un repas si on n'a pas faim?

"Alors, ça dépend lequel. Celui sur lequel je ne lâche pas trop c'est le déjeuner. Le petit-déjeuner c'est vraiment variable, si vous n'avez pas faim, si vous n'en ressentez pas le besoin vous pouvez vous contenter juste de prendre une boisson chaude avec du citron. Sur le dîner, en revanche c'est le repas sur lequel on peut se permettre de moins manger si vous n'avez pas faim. Manger plus léger le soir, c'est d'ailleurs une recommandation, et si vraiment vous n'avez pas faim, vous pouvez ne pas manger. Et d'ailleurs vous verrez que vous allez mieux dormir. Si vous avez des problèmes de sommeil c'est même carrément recommandé."

Le confinement positif !

"Les gens n'ont pas forcément peur de grossir. La plupart de mes patients, ils veulent mettre à profit ce temps qui leur est donné pour faire un régime, et quand je dis régime j'entends par changer des habitudes, reprendre leur alimentation globale, ils se disent tiens, j'ai du temps devant moi, pour moi, je vais pouvoir remettre en place sans contrainte une alimentation équilibrée. C'est une envie d’être dans le positif, comme certains se mettent aux échecs ou à la musique, et bien d'autres mettent à profit ce temps pour prendre soin d'eux et de leur assiette."

Et après, on fait quoi?

"Certains s'aperçoivent que le midi ils mangeaient mal. Ils se sont mis à cuisiner et se disent qu'il n'y a aucune raison pour ne pas continuer à le faire après le confinement. Cuisiner le plus possible, préparer ses déjeuners à l'avance et emmener ses repas au travail, après tout, pourquoi pas? On retrouve le plaisir de manger bon, de manger varié, de cuisiner, de trouver des produits locaux, de saison, et c'est ça l'alimentation de base, c'est de manger avec les saisons, avec les produits locaux, on sait que ça fait du bien! D'ailleurs j'espère qu’après ce confinement on aura enfin compris qu'on a un pays extraordinaire, des agriculteurs extraordinaires, et qu'on commencera enfin à consommer local, français au maximum. Bien sur que si on a un producteur à 10 km c'est encore plus merveilleux, mais déjà, consommons français. Les producteurs auront besoin qu'on les aide..."

Valérie Espinasse est micro-nutritionniste et propose des video-consultations. Vous la retrouvez sur son site internet.